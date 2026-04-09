신정훈 더불어민주당 의원 AD 원본보기 아이콘

더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 경선에서 탈락한 신정훈 의원이 김영록 후보 지지를 공식 선언했다.

신 의원은 9일 블로그에 올린 입장문을 통해 "경선 탈락 이후 전남·광주 통합과 미래를 여는 데 어떤 역할을 할 것인지 깊이 고민했다"며 "지지자들의 다양한 의견을 듣고 숙고한 끝에 김영록 후보에게 힘을 보태기로 했다"고 밝혔다.

그는 "(김 후보) 선거과정에서 제기했던 정치적 기준엔 다소 미흡한 점이 있었지만, 엄중한 시기에 전남·광주가 한 걸음이라도 전진하기 위한 불가피한 선택이다"며 "복잡하게 얽힌 통합 과제를 풀기 위해서는 농어촌에 대한 감수성과 풍부한 행정 경험을 갖춘 김 후보가 현실적인 대안이라고 판단했다"고 말했다.

경쟁 후보였던 민형배 후보를 향해서는 불편했던 마음을 드러냈다.

신 의원은 "경선 과정에서 여론조작에 가까운 막대그래프, 단일화 여론조사에 대한 조직적 개입 등에서 드러난 투명성과 도덕성에 대해 심각한 회의를 느꼈다"며 "합법을 가장해 당내 경선의 공정성을 훼손하고, 불리한 지적에는 침묵으로 일관하는 태도는 정치인의 자세가 아니다"고 지적했다.

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신 의원은 마지막으로 "지지자 가운데 다른 의견이 있는 분들도 있겠지만, 고심 끝에 내린 결정인 만큼 널리 이해해 주시길 바란다"고 덧붙였다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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