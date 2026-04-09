쇼트트랙 여자 간판 최민정이 2026~2027 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회에서 여전히 최고의 경기력을 보여주며 종합 1위를 차지했다.

최민정은 9일 서울 양천구 목동아이스링크에서 열린 1차 대회 마지막 날 여자 1000ｍ 결승에서 1분31초237의 기록으로 심석희(1분31초814), 김건희(1분31초897)를 제치고 1위에 올랐다.

최민정은 앞서 1차 선발대회 첫 날인 지난 6일 1500m에서 3위, 7일 여자 500ｍ에서 1위를 기록해 여전히 최정상급 기량을 과시했다. 최민정은 랭킹 포인트 81점으로 종합 순위 전체 1위에 오르며 상위 24명이 나서는 2차 선발대회에 여유 있게 진출했다.

차기 시즌 대표팀은 1, 2차 선발대회 각 종목 순위에 따른 랭킹 포인트를 합산해 종합 순위 1∼7위 선수가 승선한다.

2차 선발 대회는 11일과 12일 같은 장소에서 열린다.

최민정에 이어 심석희가 랭킹 포인트 42점으로 종합 2위, 김민지가 34점으로 종합 3위를 기록했다.

이날 열린 남자 1000ｍ에선 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 남자 5000ｍ계주에서 은메달을 딴 이정민이 1분27초913으로 1위, 이규호(1분28초118)가가 2위, 이선호(1분28초162)가 3위에 올랐다.

1차 선발전 종합 1위는 김태성(68점), 2위는 이정민(63점), 3위는 이규호(29점)가 차지했다.

2026 ISU 세계선수권대회에서 2관왕에 오른 남자부 임종언과 여자부 김길리는 규정에 따라 차기 시즌 남녀 대표팀에 자동 선발된다.

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이에 따라 1∼2차 대회 남녀 종합 순위 1∼7위 선수가 대표팀에 승선한다. 임종언, 김길리와 함께 남녀부 1∼2위에 오른 선수들은 차기 시즌 국제대회 개인전 출전 자격을 받는다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr



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