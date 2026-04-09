병원협회에 가수요로 인한 비축 방지 당부

정부가 중동 전쟁으로 인해 의료제품 수급에 차질이 빚어지는 것을 방지하기 위해 대형 병원에 사재기 등을 자제해 달라고 요청했다.

9일 서울 코엑스에서 열린 '의료제품 안정공급 간담회'에서 이형훈 보건복지부 제2차관이 대한병원협회에 회원 병원들의 의료제품 사재기를 자제해 달라고 요청하고 있다. 보건복지부 AD 원본보기 아이콘

이형훈 보건복지부 제2차관은 9일 서울 코엑스에서 대한병원협회와 의약품, 의료기기 등 의료제품의 수급 불안정을 해소하기 위한 '의료제품 안정공급 간담회'를 가졌다고 밝혔다.

이 자리에는 이성규 대한병원협회장, 김원섭 충북대병원장, 김한수 이대목동병원장, 박진식 부천세종병원장 등 병원협회 임원들이 참석해 중동 전쟁으로 인한 병원의 의료제품 수급 현황과 애로사항, 정부와 병원협회의 대응 방안 등을 논의했다.

이 제2차관은 "중동 전쟁으로 일부 대형 병원 등에서 의료제품의 사재기가 발생하고 있는 반면 중소 병원과 의원은 인터넷 구매사이트의 물품 품절로 주사기 등 필수제품의 수급에 어려움을 겪고 있다"며 "병원협회 차원에서 회원 병원들이 의료제품의 재고를 불필요하게 늘리지 않도록 협조해 달라"고 당부했다.

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이성규 대한병원협회장도 "일부 병원의 가수요로 인한 물량 확보 사례가 발생하고 있어 협회 차원에서 대응팀을 운영 중"이라며 "불필요한 물량 비축이 발생하지 않도록 협회 차원에서도 노력하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



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