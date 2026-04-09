AI 활용능력 뛰어난 8명으로 구성 대내외 활약

숏폼·카드 뉴스 제작 등 SNS 마케팅 활동 기대

동신대학교 대학일자리플러스센터는 최근 동신행정관 세미나6실에서 취업홍보대사 발대식을 개최했다. 동신대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

올 한해 동신대학교 취업 프로그램 홍보를 책임질 '취업 홍보대사'가 선발됐다.

동신대학교 대학일자리플러스센터는 최근 동신행정관 세미나 6실에서 취업 홍보대사 발대식을 개최했다고 9일 밝혔다.

올해 선발된 8명의 홍보대사는 1년 동안 정부 청년고용정책, 대학일자리플러스센터 지원사업, 교내외 취·창업 정보를 발 빠르게 전달하는 '취업 가이드' 역할을 수행하며, '취업에 강한 대학' 동신대학교의 취업역량을 한층 더 강화하는 데 일조할 예정이다.

동신대 대학일자리플러스센터는 AI시대를 맞아 MZ세대들이 쉽고 친근하게 취업 정보를 접할 수 있도록 트렌드에 민감하고 AI 활용 능력이 뛰어난 학생들을 선발했다.

취업 홍보대사들은 취업 관련 숏폼과 카드 뉴스를 제작하는 온라인 활동 뿐만 아니라 취업박람회, 교내외 취업 행사, 지역 내 취·창업프로그램 등 오프라인 행사에도 적극적으로 참여할 예정이다. 또한 향후 활동 평가를 통해 우수한 성과를 거둔 4명의 학생에게는 상장과 장학금이 수여된다.

발대식 이후에는 학생들의 실무 역량 강화를 돕기 위한 'AI 활용 SNS 마케팅 프로그램'이 운영돼 큰 호응을 얻었다.

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동신대 안민주 대학일자리플러스센터장은 "정보가 넘쳐나는 시대일수록 필요한 정보를 수요자들에게 정확하고 친숙하게 전달하는 것이 중요하다"면서 "취업 홍보대사들의 창의적인 콘텐츠가 재학생과 졸업생, 지역 청년들에게 실질적인 도움이 되는 취업 가이드가 되길 기대한다"고 말했다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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