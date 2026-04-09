정부, KDB생명 매각 승인…매각 절차 본격화
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정부가 한국산업은행의 KDB생명 매각을 승인했다.
9일 금융당국에 따르면 금융위원회는 지난 7일 매각심의위원회를 열어 KDB생명 매각을 허용했다.
산은은 KDB생명 지분 99.66%를 보유한 대주주다. 국유재산 매각 시에는 총리실과 소관 부처의 사전 재가를 받아야 하는데, 앞서 총리실도 최근 KDB생명 매각을 승인했다. 이에 따라 산은의 7번째 KDB 매각 절차가 본격화될 전망이다.
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산은은 이달 중 KDB생명 매각 공고를 낼 것으로 전해졌다. 지난 2014년 이후 산은은 KDB생명 매각을 여러 차례 추진했지만 실패했고, 지난해 3월 자회사로 편입했다.
권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr
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