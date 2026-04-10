민·군 우주항공 공급망 통합 시동…발사체·저궤도망 협력 본격화

대한민국 우주항공 산업의 민·군 통합 공급망 구축이 본격화된다. 우주항공청과 방위사업청이 발사 인프라부터 저궤도 위성통신망, 차세대 항공엔진까지 공동 개발에 나서며 산업 성장과 안보 수요를 동시에 겨냥한 '원팀' 체제를 가동하기로 했다.

우주청과 방사청은 10일 대전 방사청 청사에서 '민·군 우주항공사업 공동 발전을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

기사의 이해를 돕기 위한 자료 사진. 한국형발사체 누리 4호가 지난해 11월 27일 새벽 전남 고흥군 나로우주센터에서 발사되고 있다. 연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘

협약에는 민·군 발사 인프라 구축과 공동 활용, 공공위성의 국내 발사체 활용 촉진, 저궤도 위성통신망 구축, 재사용 가능한 중소형 실용발사체 공동 개발, 민군 우주항공기술 및 차세대 첨단 항공엔진 개발, 우주방산 중소기업 육성과 국제협력 등이 담겼다.

특히 공공위성의 국내 발사체 활용 확대와 재사용 발사체 공동 개발은 한국형 우주 수송체계 자립도를 높이고 민간 발사 시장 확대의 전환점이 될 것으로 기대된다. 저궤도 위성통신망과 항공엔진 협력 역시 군 통신망 고도화와 첨단 항공우주 산업 경쟁력 강화의 핵심축으로 꼽힌다.

양 기관은 협약 이후 실무협의체를 구성해 세부 이행 방안을 구체화할 계획이다. 부처별 개별 추진에 따른 중복 투자를 줄이고 국방 수요와 민간 산업화를 연계하는 선순환 구조를 만드는 것이 목표다.

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오태석 우주청장은 "우주항공산업은 우리 경제를 이끌 차세대 성장동력이자 국가 안보의 핵심"이라며 "양 기관의 미래 비전과 추진력을 하나로 모아 역동적인 산업 생태계를 빠르게 구축하겠다"고 말했다. 이용철 방사청장도 "국가 우주항공산업 역량을 하나로 결집하는 이정표가 될 것"이라며 "국방과 민간 기술의 선순환 구조를 통해 실질적 성과를 만들겠다"고 밝혔다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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