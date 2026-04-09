"친환경 실천" … 창원특례시, EM발효액 무료보급시설 11개소 운영

경남 창원특례시는 시민의 생활 속 친환경 실천 확산과 하천 수질 개선을 위해 EM발효액 무료보급시설을 운영하고 있다.

올해 3월부터 10월까지 8개월간 EM발효액 무료보급시설을 운영해 시민들이 일상에서 친환경 실천에 손쉽게 참여할 수 있도록 지원하고 있다.

EM발효액은 음식물 쓰레기 및 하수구 등 악취 저감, 친환경 세제 대체 사용 등 다양한 분야에 활용할 수 있는 친환경 자원이다. 창원시는 이를 시민에게 무료로 보급함으로써 생활 속 환경보호 문화를 확산하고, 시민들의 자발적인 참여를 유도해 쾌적한 생활환경 조성에 기여할 계획이다.

특히 창원시는 EM발효액을 EM환경센터에서 자체적으로 생산하고 있으며, 생산 과정 전반에 걸쳐 안전 점검과 시설관리에 각별히 유의하고 있다. 생산 및 보급시설의 원활한 운영 및 안전사고 예방을 위해 매주 정기적으로 점검을 실시하며, 시민들이 안심하고 이용할 수 있도록 관리에 철저를 기하고 있다.

창원시는 시민들의 접근성을 고려하여, 의창구 2개소, 성산구 2개소, 마산합포구 2개소, 마산회원구 2개소, 진해구 3개소 총 11개소의 EM발효액 무료보급시설을 설치·운영하고 있다. 매월 5일 EM발효액을 제공하고 있다.

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이유정 기후환경국장은 "앞으로도 EM발효액의 안정적인 생산과 철저한 안전관리를 바탕으로 시민들이 안심하고 이용할 수 있도록 하고, 생활 속 친환경 실천 문화 확산에도 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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