공공기관 차량 2부제 시행

민원 차량·공영주차장 5부제 병행

중동 정세 불안에 따른 자원 안보 위기 경보 격상 속에 울진군이 공공부문 차량 운행 제한이라는 강도 높은 조치에 나섰다. 행정기관부터 에너지 절감 실천에 돌입하며 위기 대응의 선제적 메시지를 분명히 했다는 평가다.

공직사회 홀짝 운행·민원 차량 5부제 병행 공공부문부터 절감 실천 AD 원본보기 아이콘

울진군은 최근 자원 안보 위기 경보가 '주의'에서 '경계' 단계로 상향됨에 따라 에너지 절약과 수급 불안 대응을 위해 공공기관 차량 부제를 시행한다고 밝혔다.

이번 조치는 정부의 에너지 수급 안정화 방침에 발맞춰 공직사회가 먼저 솔선수범하겠다는 취지로 마련됐다. 원유 소비를 줄이고 에너지 위기의식을 조직 내부는 물론 지역사회 전반으로 확산시키겠다는 구상이다.

적용 대상은 본청을 비롯해 직속 기관, 사업소, 읍·면사무소 소속 전 직원의 승용차다. 차량번호 끝자리를 기준으로 홀수 차량은 홀수 날, 짝수 차량은 짝수 날에만 운행과 청사 진입이 가능하여지도록 하는 승용차 2부제, 이른바 홀짝제가 시행된다.

군은 다만 민생 업무 차질과 교통약자 불편을 최소화하기 위해 장애인 사용 차량과 임산부 및 유아 동승 차량, 전기·수소차 등 친환경 자동차는 적용 대상에서 제외하기로 했다.

군민이 이용하는 공영주차장과 청사 방문 민원 차량에 대해서는 보다 완화된 승용차 5부제가 병행 적용된다. 유료 노상·노 외 주차장을 포함한 공영주차장 전반에 동일 기준을 적용함으로써 공공영역 전체의 에너지 절감 효과를 높이겠다고 판단한다.

울진군 관계자는 "자원 안보 위기가 고조되는 상황에서 공공부문이 먼저 허리띠를 졸라매는 결단이 필요한 시점"이라며 "차량 부제 시행으로 다소 불편이 따를 수 있지만, 국가적 에너지 위기 극복을 위해 군민 여러분의 적극적인 이해와 참여를 부탁드린다"고 말했다.

AD

이번 조치는 단순한 교통 통제를 넘어 에너지 위기 상황에서 지방정부가 어떤 방식으로 공공 책임을 실천할 수 있는지를 보여주는 사례로 읽힌다. 위기 국면일수록 공공이 먼저 움직여야 한다는 원칙을 전면에 내세웠다는 점에서, 울진군의 이번 조치는 행정 대응을 넘어 지역사회 절약 실천을 이끄는 신호탄이 될 것으로 보인다.

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>