정비 작업 중 내부 화재 발생

진화 완료 후 수색 진행 중

HD현대중공업 울산조선소에서 잠수함 화재가 발생해 작업자 1명이 실종된 것으로 파악됐다.

HD현대중공업 울산조선소. HD현대중공업 AD 원본보기 아이콘

9일 HD현대중공업에 따르면 이날 오후 울산조선소에서 정비 작업 중이던 잠수함 내부에서 화재가 발생했다. 불은 발생 이후 진화됐지만, 당시 작업에 투입됐던 인원 중 1명의 소재가 확인되지 않고 있다.

화재가 발생한 잠수함은 '홍범도함'으로 알려졌다. 해당 잠수함은 손원일급 잠수함 7번함으로 전해진다.

HD현대중공업 관계자는 "금일 오후 정비 중이던 잠수함 내에서 화재가 발생해 진화는 완료됐으나, 작업자 1명의 소재가 확인되지 않아 현재 소방 당국과 합동으로 수색 및 구조 작업에 총력을 다하고 있다"고 밝혔다.

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소방 당국과 관계 기관은 현재 실종자 수색과 함께 정확한 화재 원인을 조사 중이다.

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