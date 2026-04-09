신세계 센텀시티는 향기 전쟁 中, 프랑스 니치 향수 ‘줄리엣 해즈 어 건’ 신규 오픈
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4월 1일 공식 매장 오픈
16일까지 특별 테마 팝업
셰익스피어의 줄리엣이 현대에 환생해 대신 향수를 들고 부산의 심장부 신세계 센텀시티에 상륙했다.
신세계 센텀시티점은 지난 1일, 프랑스의 혁신적인 럭셔리 향수 브랜드 '줄리엣 해즈 어 건(Juliette Has A Gun)'의 신규 매장을 선보였다.
2006년 프랑스의 유명 조향사 로마노 리치(Romano Ricci)가 설립한 '줄리엣 해즈 어 건'은 고전적인 줄리엣의 이미지를 현대적으로 재해석해, 여성의 독립성과 강인함을 향기로 표현하는 브랜드다.
특히 '향수를 든 줄리엣'이라는 독특한 콘셉트와 대담한 향조로 전 세계 니치 향수 마니아들 사이에서 탄탄한 팬덤을 보유하고 있다.
줄리엣 해즈 어 건. 신세계 센텀시티점 제공
신세계 센텀시티는 신규 오픈을 기념해 이번 달 16일까지 별도의 특별 팝업 공간을 운영한다. 이번 팝업은 단순한 제품 전시를 넘어, 브랜드가 추구하는 '나만의 매력을 완성하는 보이지 않는 무기'로서의 향수를 깊이 있게 경험할 수 있도록 기획됐다.
방문객들은 팝업 기간 브랜드의 대표적인 '낫 어 퍼퓸(Not a Perfume)' 라인을 비롯해, 어린 시절의 순수함을 떠올리게 하는 신제품 '파우더 러브(Powder Love)' 등 다양한 컬렉션을 자유롭게 향을 맡을 수 있다.
매장을 찾는 고객들을 위한 특별한 혜택도 마련됐다. 행사 기간 중 신규·기존 회원 모두에게 전 품목 5% 할인 혜택을 제공하며, 100㎖ 정품 구매 고객에게는 바디로션(30㎖)을, 25만원 이상 구매 고객에게는 브랜드 고유의 감성이 담긴 '파우더 러브 파우치'를 선착순으로 증정한다. (각 50개 한정)
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줄리엣 해즈 어 건은 백화점 1층에서 만나 볼 수 있다.
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