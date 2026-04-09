군용 차량 기반 제작…9일 전달식

산림과 계곡 등서 화재 진압 가능

김승룡 소방청장 "소방전력에 큰 힘"

희망브리지 전국재해구호협회가 24억원 상당의 중형 산불진화 차량 6대와 산불진화용 등짐펌프를 소방 현장에 기탁했다.

임채청 희망브리지 회장(오른쪽)과 김승룡 소방청장이 9일 경기도 파주 재해구호물류센터에서 열린 '중형산불진화차량 전달식'에서 기념촬영을 하고 있다. 희망브리지 제공 AD 원본보기 아이콘

희망브리지는 경기도 파주에 위치한 재해구호물류센터에서 '중형 산불진화 차량 전달식'을 가졌다고 9일 밝혔다. 이날 행사에는 희망브리지 임채청 회장과 김승룡 소방청장, 행정안전부 관계자 등 50여명이 참석했다.

희망브리지가 소방청에 전달한 중형 산불진화 차량은 군용 차량을 기반으로 제작됐다. 험준한 산악 지형과 좁은 길에서도 탁월한 기동성을 발휘한다.

특히 4륜 구동계와 도섭 능력을 갖춰 일반 소방 차량의 진입이 어려운 산림과 계곡 등에서도 신속한 화재 진압이 가능하다.

또한 산불진화차량 내 각 1개씩 총 6대의 산불진화용 등짐펌프를 함께 지원했다. 1개당 3000만원 상당의 이 장비는 고압 방수와 기기 간 연결이 가능한 휴대용 소방펌프다. 차량 진입이 어려운 곳에서 정밀한 진화 작업 수행에 최적화되어 있는 것이 특징이다.

희망브리지 전국재해구호협회가 소방청에 전달한 중형산불진화차량. 원본보기 아이콘

소방청에 기탁된 중형 산불진화 차량은 산불 발생 위험이 크고 지형이 험한 ▲경남소방(산청·하동) ▲경북소방(봉화·영양) ▲울산소방(북부·남울주) 등 6개 관서에 배치된다.

김승룡 소방청장은 "기후 변화로 산불이 더욱 강력해지고 빈번해지는 상황에서 희망브리지의 이번 진화 차량 지원은 소방 전력에 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.

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임채청 희망브리지 회장은 "희망브리지는 앞으로도 기부자의 소중한 뜻이 꼭 필요한 곳에 제대로 닿도록 정직한 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



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