산업부, '중동전쟁 대응본부' 일일 브리핑

"통행료 부과 여부·수준 확인 안 돼"

양기욱 산업통상부 산업자원안보실장은 "지금도 호르무즈 해협을 일부 외국 선박은 통항하고 있지만 어떤 조건인지는 공식적으로 파악하고 있지 않다"고 9일 밝혔다.

양 실장은 이날 정부세종청사에서 열린 '중동전쟁 대응본부' 일일 브리핑에서 호르무즈 해협 통항과 관련해 이같이 말했다.

9일 오전(한국시간) 호르무즈 해협 일대. 여전히 수많은 유조선과 화물선들이 고립돼 있는 상황이다. 마린트래픽 AD 원본보기 아이콘

양 실장은 "호르무즈 통상과 관련해서 외교부가 이란, 미국과 협의하고 있고, 해양수산부가 선사들과 논의하고 있다"며 "다만 지금까지는 특별히 진전된 내용이 전달되진 않았다"고 설명했다.

지금도 일부 외국 선박은 호르무즈 해협을 통항하고 있지만 어떤 조건으로 통항하고 있는지 알 수 없고, 한국 선박의 통항 가능 여부도 현재로선 불투명한 상황이라는 것이다.

미국과 이란의 2주간 휴전 합의에 급락했던 국제유가는 호르무즈 통항 재중단 우려에 다시 올랐다. 산업부에 따르면 국제유가 기준인 브렌트유는 이달 7일 배럴당 109.27달러에서 8일 미·이란의 휴전 소식에 94.75달러로 낮아졌었다. 하지만 9일 7시 기준 96.75달러로 전일 대비 2.1% 올랐다.

국내 석유가격은 지난달 27일 '2차 최고가격제' 시행 이후 휘발유는 8.8%, 경유는 8.6% 상승했다. 9일 7시 기준으로 휘발유는 리터당 1979.85원, 경유는 1971.59원으로 전일 대비 각각 0.11%, 0.10% 상승했다.

양 실장은 "2차 최고가격 시행 이후 1차 가격과 주유소 가격 등 감안해 리터당 2000원을 넘을 것으로 전망했었다"며 "하지만 아직 거기까진 가지 않았고, 상승은 천천히 이뤄지고 있다"고 설명했다.

중동 전쟁 여파에 공급 우려가 제기됐던 수액제 포장재와 주사기류, 의료용 장갑 등은 평시 재고 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났다. 정부는 수액제 포장재는 6월 말까지 공급 차질 없도록 조치했고, 시제품 테스트 등 대체 공급 방안도 추진하고 있다.

김의중 산업부 제조산업정책관은 "반도체·자동차·배터리·조선 소재인 헬륨·알루미늄휠·황산니켈·에틸렌가스 등은 현재 큰 공급 차질이 없는 것으로 파악된다"며 "가전·자동차 내외장재는 평시 수준의 재고를 보유하고 있어 현재까지 원료 수급에도 차질 동향은 없는 상황"이라고 말했다.

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다만 산업부는 페인트의 경우 평시 재고 수준을 유지 중이지만 원료(용제) 가격상승 및 상황 장기화 시 공급감소 우려가 있을 것으로 전망했다. 이에 정부는 '화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률(화평법)' 상 수입규제 특례를 적용해 화학물질 등록 신청 시 구비해야 하는 유해성 시험 자료를 시험계획서로 대체하도록 함으로써 수입 수요 기간을 단축하기로 했다.

세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



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