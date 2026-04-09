예주문예회관서 업무협약

공연·교육·합창 교류 본격화

경북 영덕과 경남 거제가 해양관광도시라는 공통분모를 바탕으로 문화예술 협력의 지평을 넓힌다. 관광도시 간 교류를 넘어 공연과 교육, 합창단 교류까지 아우르는 실질 협력 논의가 본격화되면서 지역 문화 네트워크 확장에 기대가 모인다.

문화재단 영덕·거제, 해양관광도시 문화예술 네트워크 넓힌다 AD 원본보기 아이콘

영덕문화관광재단과 거제시문화예술재단은 지난 8일 예주문화예술회관에서 문화예술 교류 확대와 협력 사업 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약식에는 이승훈 영덕문화관광재단 상임이사와 김준성 거제시문화예술재단 상임이사를 비롯한 양 기관 관계자들이 참석해 협력 방향과 향후 추진 과제를 공유했다.

이번 협약은 영덕과 거제가 보유한 문화예술 자원과 운영 역량을 공유하고, 해양관광도시 간 지속 가능한 상생 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다. 양 기관은 이를 계기로 공연과 전시, 문화예술교육 등 다양한 분야에서 협력 사업을 발굴하고 지역 간 문화예술 교류를 확대해 나갈 계획이다.

협약의 주요 내용은 지역 문화예술 교류 활성화를 위한 협력, 공연 교류와 문화예술교육 연계 방안 모색, 상호 방문을 통한 협력 사업 구체화, 양 기관 발전과 협력을 위한 제반 사항 등이다.

양 기관은 이번 협약을 바탕으로 공연 교류와 문화예술교육 연계 사업을 단계적으로 추진하고, 상호 방문과 실무 협의를 통해 구체적인 협력 과제를 마련할 방침이다. 특히 영덕 성인혼성합창단 신설과 연계한 교류 가능성을 검토하고, 거제 전국 합창경연대회 참여 등 실질적인 협력 방안도 논의해 나갈 예정이다.

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이승훈 영덕문화관광재단 상임이사는 "이번 협약은 해양관광도시 간 문화예술 교류의 폭을 넓히고, 양 기관이 상호 협력을 통해 실질적인 성과를 만들어가는 출발점"이라며 "공연 교류와 교육 연계, 현장 방문 등을 통해 지속 가능한 협력 기반을 넓혀가겠다"고 말했다.

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



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