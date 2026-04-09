비금융 정보 반영해 종합 평가

소상공업계가 금융위원회의 '소상공인 특화 신용평가시스템'(SCB) 도입에 대해 적극 환영한다는 뜻을 밝혔다.

(왼쪽에서 여섯번째) 송치영 소상공인연합회 회장이 9일 서울 중구 명동 은행회관에서 열린 '신용평가체계 개편 태스크포스(TF) 회의'에 참석해 기념사진을 촬영하고 있다. 소공연 AD 원본보기 아이콘

9일 소상공인연합회는 입장문을 통해 "SCB가 실질적인 금융 사각지대 해소의 마중물이 될 것"이라며 "정부가 소상공인 현장의 목소리를 반영한 결과"라고 밝혔다.

금융위는 이날 서울 중구 명동 은행회관에서 '신용평가체계 개편 태스크포스(TF) 회의'를 열고 소상공인 신용평가체계 도입방안을 발표했다. 자리에는 이억원 금융위원장을 비롯한 금융당국과 시중은행 대표자, 중기부 관계자 등이 참석했고, 송치영 소공연 회장이 정책수요자 대표로 참석했다.

SCB 도입은 지난해 7월 17일 소공연에서 열린 금융위 현장간담회 당시 소상공인들이 적극적으로 촉구했던 사안이다. 소공연은 지난 10년간 소상공인 전용 신용평가모델 도입을 요청한 바 있다.

그간 소상공인은 사업의 성장성이나 성실함보다 '대표자 개인의 신용점수'라는 단일한 잣대로만 평가받아 왔다. 소공연은 이번 시스템 도입이 과거의 불합리한 여신 관행을 혁신하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

금융위가 발표한 SCB의 핵심은 '미래 성장성'에 방점을 둔 인공지능(AI) 기반 평가다. 단순히 부채 상환 이력에만 의존하지 않고 ▲매출 추이 ▲사업 업력 ▲업종별 특성 ▲ 방문자 수 등 비금융 정보를 종합적으로 분석해 성장 등급을 산출한다는 구상이다.

이를 통해 도·소매, 숙박·음식점 등 업종별 특성에 맞는 정교한 평가가 가능해져 우수한 소상공인은 'S등급'을 통해 기존보다 상향된 신용도를 인정받을 수 있게 된다.

이 밖에도 소공연은 금융기관들이 소상공인 지원에 적극적으로 나설 수 있도록 유도하는 ▲감독규정 개정 ▲임직원 면책 제도 ▲포용금융 평가 인센티브 등의 제도적 장치가 마련된 점을 높이 평가했다.

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송 회장은 "소상공인의 땀방울이 신용으로 환산돼 정당한 가치를 인정받는 시대가 열렸다"며 "금융위와 중기부 관계자들의 노고에 감사드린다"고 말했다. 이어 "시스템이 안착하기까지 시범 운영과 보완이 필요하겠지만, 소공연은 SCB가 현장에서 실질적으로 작동하도록 최대한 뒷받침할 것"이라고 덧붙였다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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