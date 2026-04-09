박천수 지사 권한대행, 대합실 혼잡 관리·여객 안전 관리

10일까지 강풍·호우 계속 예보에 비상 대책 마련 나서

박천수 제주특별자치도지사 권한대행이 9일 오후 1시 30분 제주국제공항을 긴급 방문해 항공기 운항 현황과 이용객 안전대책을 직접 점검하고 도 차원의 재난안전대책본부 비상 1단계 근무에 돌입하는 등 전방위적인 안전 관리에 나섰다. 제주특별자치도 제공 AD 원본보기 아이콘

제주 전역에 호우와 강풍 특보가 발효되며 3,000명 이상의 체류객이 발생하는 등 항공기 무더기 결항 사태가 빚어지자, 박천수 제주특별자치도지사 권한대행이 9일 오후 1시 30분 제주국제공항을 긴급 방문해 항공기 운항 현황과 이용객 안전대책을 직접 점검하고 도 차원의 재난안전대책본부 비상 1단계 근무에 돌입하는 등 전방위적인 안전 관리에 나섰다.

제주특별자치도와 한국공항공사 제주공항에 따르면, 이날 오전부터 한라산을 넘어오는 거센 바람으로 인해 항공기 운항 차질이 잇따르고 있으며, 공사 측은 예약 승객 3000명 이상이 결항 피해를 볼 것으로 예상될 때 내려지는 '주의' 단계를 현장에 발령한 상태다.

제주지방기상청은 10일 오전까지 초속 40~50노트(평균 초속 25m 이상)의 강풍과 함께 산지 최대 250㎜ 이상, 중산간 및 남부 180㎜ 이상의 많은 비가 내릴 것으로 전망해 추가 결항이 불가피할 것으로 보이며, 시시각각 변하는 기상 상황에 따라 운항 스케줄이 급변하고 있는 데다 타지역 공항의 기상 악화까지 겹치면서 제주 기점 항공편의 결항 및 지연 사태는 더욱 확대될 전망이다.

이날 공항을 찾은 박 권한대행은 장세환 제주공항장으로부터 결항·지연 현황과 시설 점검 상황을 상세히 보고받고 공항 1층부터 3층 대합실까지 직접 이동하며 북새통을 이룬 체류 여객 현황을 살핀 뒤, 수학여행단 등 단체 여행객의 발이 묶인 상황을 신속히 파악하고 혼잡 구역의 밀집도를 낮추기 위해 항공사 간 협업을 강화할 것을 강력히 주문했다.

또한 박 권한대행은 강풍에 대비한 외부 난간 주변 및 공항 내 공사 현장의 낙하물 위험 등 사전 안전 조치가 완료되었음을 확인하며, 악천후 속에서도 이용객 안전이 최우선인 만큼 관계기관과 끝까지 긴장을 늦추지 말고 대응해달라고 거듭 강조했다.

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이와 함께 제주도는 도내 피해 최소화를 위해 옥외 광고판과 축사, 시설하우스 등의 시설물 안전 점검을 실시하고 너울성 파도에 대비해 해안가 낚시객 출입 통제와 항·포구 정박 어선 결박 등의 안전 예방 조치를 강화하고 있으며, 도민과 관광객에게 갯바위나 방파제 등 위험지역 출입을 엄격히 삼가고 취약 시설물 고정 조치를 서둘러 달라고 당부했다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr



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