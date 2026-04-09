오는 30일까지 시범 사업 참여기업 모집

한국디자인진흥원(KIDP)은 산업통상부와 오는 30일까지 '2026년 안전디자인 표준모델 적용 확산 시범 운영 사업'에 참여할 기업을 모집한다고 9일 밝혔다.

해당 사업은 2024년 KIDP에서 개발된 '안전디자인 표준모델'을 제조기업 작업장에 적용하는 사업이다. 작업환경에 맞게 디자인을 수정하고 현장에 설치·적용하는 과정을 거쳐 최종적으로 안전 개선 효과를 확인한다. 이를 통해 산업현장에서 활용 가능한 표준 기반을 마련하는 것이 사업 목표다.

'2026년 안전디자인 표준모델 적용 확산 시범 운영' 참가기업 모집 포스터. 한국디자인진흥원 AD 원본보기 아이콘

KIDP는 2021년부터 '산업단지 안전 인프라 구축 지원' 사업을 통해 제조기업 작업환경 개선을 지원해왔다. 사업 참여 전후를 비교한 결과, 안전 인식도가 약 29% 향상된 것으로 나타났다. KIDP는 이처럼 현장 검증을 거친 디자인 요소를 체계화해 '안전 디자인 표준모델'로 정립했다.

올해 사업은 중소 제조기업을 대상으로 신청 결과를 집계한 뒤 최다 선택된 표준모델 1종을 선정해 적용하는 방식으로 추진된다. 사업 시범 운영을 통해 표준모델의 현장 적용 사례를 축적하고 다양한 산업 분야로 확산할 계획이다. 이후 성공 사례를 홍보하고, 유관기관과 협력을 통해 활용도를 지속해서 확대할 예정이다.

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강윤주 KIDP 원장은 "이번 사업은 표준화된 안전디자인을 산업현장에 적용한 효과를 볼 수 있는 기회"라며 "중소 제조기업이 안전하게 작업할 수 있도록 환경을 조성하고, 산업 전반의 안전 문화 확산에 기여하고 싶다"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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