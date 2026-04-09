정청래 "당에서 더 필요한 인재"



정청래 더불어민주당 대표가 9일 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 출마설이 불거진 하정우 청와대 AI미래기획수석에게 "당에서는 그만큼 더 필요한 인재"라고 했다.

하정우 대통령실 인공지능(AI)미래기획수석이 9일 서울 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

정 대표는 이날 전남 여수 서시장에서 민생현장 방문을 하던 중 기자들과 만나 "얼마나 소중한 가치가 있는 분이면 당에서 (출마를) 요청하겠느냐"고 말했다.

앞서 이재명 대통령은 같은 날 오전 국민경제자문회의에서 하 수석을 향해 "할 일도 많은데 작업 들어온다고 넘어가고 그러면 안 된다"고 말했다. 이를 두고 정치권에선 하 수석의 출마를 자제하라는 뜻이라는 해석이 나왔다.

이 대통령의 발언에 대해 정 대표는 "당의 그런 요청에 넘어가지 말라고 농담으로 말씀하셨나"라며 "하 수석이 국민에게 희망과 미래 비전을 보여줄 적임자이기 때문에 이 대통령이 그렇게 말씀하신 것 같다"고 했다.

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한편 부산 북구갑은 민주당 부산시장 경선 예비후보인 전재수 의원 지역구로, 전 의원이 부산시장 후보가 될 경우 보선이 진행된다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



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