이성권 "전재수, 특별법 나서지 않아…부산시민 대한 명백한 기망"
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"반드시 선택 대한 책임 지게 될 것"
이성권 국민의힘 의원
이 의원은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 이렇게 말했다. 그는 "전 의원이 (보름 전) 특별법 처리를 자신하며 부산 시민께 약속했다"며 "그러나 전 의원은 이재명 대통령이 특별법에 부정적인 입장을 밝히고 민주당이 특별법 국회 처리를 멈춰 세우자 더는 처리를 위해 행동하지 않았다"고 설명했다. 그러면서 "결국 특별법 폐기를 선택해 스스로의 약속을 깼다"고 꼬집었다.
이 의원은 이를 두고 "전 의원이 리더로서 자격이 없다는 것을 스스로 천명한 것"이라며 "본인이 대표 발의한 법조차 정치적 상황 논리에 편승하고, 권력 한 마디에 굴복하는 사람을 우리는 리더라 부르지 않는다"고 했다. 또 "국민은 이런 부류의 정치인을 정치꾼이라 말하고 늘 선거로 심판하고 퇴출해왔다"며 "반드시 이 선택에 대한 책임을 지게 될 것"이라고 강조했다.
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앞서 전 의원은 부산일보 인터뷰에서 "(특별법 처리를 위해) 한병도 민주당 원내대표, 홍익표 청와대 정무수석 등과 입장을 조율하고 있다"고 했다. 이를 두고 야권에서는 특별법 처리를 강조하던 전 의원의 태도가 변했다고 비판했다. 이 의원은 전 의원이 인터뷰에서 "부산만 특구를 둘 수 있게 하면 울산과 경남은 어떻게 하냐"고 했다며 이를 두고 특별법 폐기 입장이라고 했다.
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