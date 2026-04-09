"반드시 선택 대한 책임 지게 될 것"

이성권 국민의힘 의원이 9일 더불어민주당 부산시장 후보인 전재수 의원을 향해 "(전 의원이 전날 언론 인터뷰에서) 부산 글로벌허브도시 특별법을 폐기하겠다는 입장을 밝혔다"며 "이번 선택과 결정은 부산 시민에 대한 명백한 기망"이라고 날을 세웠다.

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이 의원은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 이렇게 말했다. 그는 "전 의원이 (보름 전) 특별법 처리를 자신하며 부산 시민께 약속했다"며 "그러나 전 의원은 이재명 대통령이 특별법에 부정적인 입장을 밝히고 민주당이 특별법 국회 처리를 멈춰 세우자 더는 처리를 위해 행동하지 않았다"고 설명했다. 그러면서 "결국 특별법 폐기를 선택해 스스로의 약속을 깼다"고 꼬집었다.

이 의원은 이를 두고 "전 의원이 리더로서 자격이 없다는 것을 스스로 천명한 것"이라며 "본인이 대표 발의한 법조차 정치적 상황 논리에 편승하고, 권력 한 마디에 굴복하는 사람을 우리는 리더라 부르지 않는다"고 했다. 또 "국민은 이런 부류의 정치인을 정치꾼이라 말하고 늘 선거로 심판하고 퇴출해왔다"며 "반드시 이 선택에 대한 책임을 지게 될 것"이라고 강조했다.

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앞서 전 의원은 부산일보 인터뷰에서 "(특별법 처리를 위해) 한병도 민주당 원내대표, 홍익표 청와대 정무수석 등과 입장을 조율하고 있다"고 했다. 이를 두고 야권에서는 특별법 처리를 강조하던 전 의원의 태도가 변했다고 비판했다. 이 의원은 전 의원이 인터뷰에서 "부산만 특구를 둘 수 있게 하면 울산과 경남은 어떻게 하냐"고 했다며 이를 두고 특별법 폐기 입장이라고 했다.

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



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