이준석 개혁신당 대표는 오는 6월 3일 제 9회 전국동시지방선거에서 "(더불어민주당과 국민의힘) 양당 공천이 진행되면서 불합리한 과정이나 정치적 이해 관계 속에서 배제되신 분들의 연락이 많이 오고 있다"고 말했다.

이 대표는 9일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의 이후 기자들과 만나 "최근 울산에 이어 경기도에서도 활발히 접촉 중이다"라고 밝혔다.

그는 최고위 회의에서도 "개혁신당만이 다룰 수 있는 미래 아젠다에 관한 관심이 늘어나는 것이 체감된다"며 "양당 기득권 정치에서 부당하게 줄서기를 강요받거나 불투명한 공천 절차 속에서 부정당한 모든 분들의 문의가 부쩍 늘고 있다"고 말했다.

이어 "개혁신당은 지금까지의 엄격한 공천 심사 기준을 그대로 적용해, 개혁신당의 미래에 함께할 수 있는 분들을 식구로 맞이하고 정치개혁을 위해 나아가겠다"고 덧붙였다.

이준석 개혁신당 대표가 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘

개혁신당은 3·4인 선거구를 기준으로 부울경 모든 지역에 후보를 낸다는 방침이다. 또한 경남도당·울산시당의 창당 작업을 진행 중이며 경쟁력 있는 후보를 낸다는 계획도 밝혔다.

이 대표는 "경남도당의 경우 경남 최대 도시이자 도청 소재지인 창원시장 후보로 경쟁력 있는 분이 이미 지원한 상태"라고 말했다.

AD

이어 "경기도는 민주당세가 강하다 보니 공천 결과에 영향을 받는 분들이 있었다"며 "민주당 공천 결과를 지켜본 그분들이 경기도민으로서 분노를 넘어선 심경의 변화를 보이고 있는 것은 사실"이라고 덧붙였다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>