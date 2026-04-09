중곡제일시장과 MOU

검진 지원 넘어 안동 방문 수요 기대

안동의료재단 안동병원이 서울 대표 전통시장과 손잡고 의료협력의 지평을 넓혔다. 단순한 건강검진 지원을 넘어 수도권 상인들의 지방 방문을 유도하는 상생 모델로 확장될 가능성까지 제시하며, 지역 의료와 지역경제를 함께 살리는 새로운 협력 사례로 주목받고 있다.

안동의료재단 안동병원(이사장 강신홍)은 지난 8일 서울 광진구 중곡제일시장에서 중곡제일시장협동조합(조합이사장 류정래)과 조합원 건강권 증진 및 상호 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

안동병원, 서울 전통시장과 의료동맹 검진 넘어 ‘지역 상생’ 길 열었다 AD 원본보기 아이콘

중곡제일시장은 서울 특별시상인연합회 소속 전통시장으로, 광진구 내 8개 전통시장 가운데 가장 큰 규모를 갖춘 대표 상권이다. 전통시장 활성화와 현대화를 선도하며 지역 상권의 중심 역할을 해온 곳으로 평가된다.

이번 협약은 생업에 쫓겨 정기적인 건강관리에 어려움을 겪는 시장 상인들에게 보다 체계적인 의료서비스를 제공하기 위해 마련됐다. 이에 따라 안동병원은 중곡제일시장협동조합 소속 조합원들을 대상으로 건강검진을 지원하고, 의료서비스 접근성을 높여 실질적인 건강관리 체계를 뒷받침할 계획이다.

특히 이번 협약은 수도권에 집중된 의료 이용 흐름 속에서 지방 권역 거점병원이 서울 전통시장과 협력 체계를 구축했다는 점에서 의미를 더한다. 지방 의료기관이 수도권 상인들과 직접 접점을 만들며 건강 증진과 의료 편의 제공에 나선 것은 단순한 기관 간 협약을 넘어, 지역과 지역을 잇는 새로운 의료 상생 모델로 읽힌다.

조합원들이 안동병원을 직접 방문해 건강검진과 각종 의료서비스를 이용할 경우, 이는 단순한 진료 연계를 넘어 안동 지역 방문 수요를 넓히는 계기가 될 수 있다. 병원 이용이 숙박·외식·소비로 이어지는 생활인구 유입 효과를 낳을 수 있다는 점에서 지역경제 활성화 측면의 파급력도 기대된다.

강신홍 안동병원 이사장은 "이번 협약이 지역과 지역을 연결하는 의료협력의 새로운 모델이 되길 바란다"며 "안동병원은 앞으로도 지역 간 상생과 협력을 기반으로 국민 건강 증진에 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

류정래 중곡제일시장협동조합 이사장도 "단순한 의료서비스 제공을 넘어 지역 간 협력의 출발점이 될 것"이라며 "이번 협약을 계기로 조합원들이 건강을 지키며 안정적으로 생업에 종사할 수 있는 기반이 마련되기를 기대한다"고 밝혔다.

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양 기관은 앞으로도 지속적인 교류를 바탕으로 조합원 복지 향상, 건강한 전통시장 환경 조성, 지역 간 상생 발전을 위한 다양한 협력 사업을 이어갈 예정이다.

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



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