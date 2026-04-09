한국증권금융은 창립 후 최초로 직장 어린이집을 설립했다고 9일 밝혔다.


한국증권금융 김정각 대표이사 사장(왼쪽에서 3번째)이 한국증권금융 직장어린이집 개원식에서 기념촬영을 하고 있다. 한국증권금융

한국증권금융 김정각 대표이사 사장(왼쪽에서 3번째)이 한국증권금융 직장어린이집 개원식에서 기념촬영을 하고 있다. 한국증권금융

AD
원본보기 아이콘

한국증권금융 어린이집은 증권금융 직원의 자녀보육 뿐 아니라 사회공헌사업의 일환으로 한국증권금융 꿈나눔재단을 통해 여의도 소재 금융투자기관 직원 자녀보육을 지원할 예정이다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"야 너도?…나도 갈아탔어" 신차도, 중고차도 결국 '전기차'…하이브리드도 넘어섰다[전기차, 이제는 인프라다②] "야 너도?…나도 갈아탔어" 신차도, 중고차도 결국...
AD

또한 최근 한은금융망 운영시간 연장 등에 발맞춰 어린이집 운영시간을 오전 7시30분부터 오후 10시까지로 연장하는 등 정부의 일·가정 양립 정책에 기여할 계획이다.


임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
신문의 날 OX퀴즈

신문의 날 OX퀴즈

신문 상식, 얼마나 알고 있나요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈