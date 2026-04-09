한국증권금융은 창립 후 최초로 직장 어린이집을 설립했다고 9일 밝혔다.

한국증권금융 김정각 대표이사 사장(왼쪽에서 3번째)이 한국증권금융 직장어린이집 개원식에서 기념촬영을 하고 있다. 한국증권금융 AD 원본보기 아이콘

한국증권금융 어린이집은 증권금융 직원의 자녀보육 뿐 아니라 사회공헌사업의 일환으로 한국증권금융 꿈나눔재단을 통해 여의도 소재 금융투자기관 직원 자녀보육을 지원할 예정이다.

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또한 최근 한은금융망 운영시간 연장 등에 발맞춰 어린이집 운영시간을 오전 7시30분부터 오후 10시까지로 연장하는 등 정부의 일·가정 양립 정책에 기여할 계획이다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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