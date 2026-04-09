서울시, 2주간 홍보·계도 기간 운영

전자담배 판매점 법 준수 여부 확인

16개반 32명 현장 중심 점검 나서

오는 24일부터 액상형 전자담배를 포함한 모든 종류의 담배를 금연구역에서 흡연하면 과태료가 부과된다. 이에 서울시는 개정 사항을 시민에게 적극적으로 안내하는 한편, 현장 점검을 본격 추진한다고 9일 밝혔다.

액상형 전자담배 자료사진. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

그동안 합성니코틴을 원료로 한 액상형 전자담배는 법적 담배에 포함되지 않아 금연구역에서 적발되더라도 과태료 처분을 받지 않았다. 또한 온·오프라인 매장에서 별다른 제한 없이 판매·홍보가 이뤄진단 점에서 규제 사각지대가 존재한다는 지적이 있었다.

이번 법 개정으로 이러한 예외는 사라질 예정이다. 앞으로는 금연구역에서 액상형 전자담배를 포함한 모든 담배제품 사용 시 10만원 이하 과태료가 부과된다.

서울시는 시행 초기 혼선을 최소화하기 위해 사전 안내를 강화하기로 했다. 오는 13일부터 4월 23일까지 약 2주간 홍보·계도 기간을 운영할 예정이다.

이어 24일부터 다음 달 15일까지 3주간 본격적인 점검에 나선다. 무인 전자담배 판매점과 담배소매인 지정 전자담배 판매점을 대상으로 법 준수 여부를 집중적으로 확인할 예정이다.

주요 점검사항은 ▲담배자동판매기 운영 실태 ▲청소년 대상 판매 행위 ▲담배 광고 및 표시 기준 준수 여부 등이다.

시는 시·구 합동점검반을 꾸려 점검의 실효성을 높이기로 했다. 서울시 건강관리과, 청소년정책과, 공정경제과, 경제수사과와 자치구가 같이 참여하는 16개반 32명으로 구성된 점검반이 현장 중심의 점검을 추진할 예정이다.

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'손목닥터9988'을 활용한 금연 지원 서비스도 강화한다. 애플리케이션 내 '내 손안에 금연클리닉' 을 통해 가까운 보건소 금연클리닉에 등록·신청이 가능하다. 전문 상담사의 금연 상담과 프로그램을 통해 체계적인 금연 지원 서비스가 진행될 예정이다. 6개월 금연에 성공할 경우 최대 1만9000 포인트를 받을 수 있다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



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