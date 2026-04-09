이 대통령, 9일 수석보좌관회의 주재

李 "수급 우려 불거진 품목 관리에 만전"

공무원 초과근무 제한 제도 개선도 주문

이재명 대통령은 9일 "가장 시급한 과제는 호르무즈 해협에 발이 묶인 우리 선원과 선박을 안전하게 귀환시키는 일"이라며 "우리가 가진 외교 역량, 네트워크를 총동원해 국제사회와의 긴밀한 공조를 바탕으로 적극적인 협의에 나서주길 바란다"고 말했다.

이 대통령은 이날 오후 청와대 수석보좌관회의에서 미국과 이란 정부가 휴전한 것을 두고 "정부는 긴장의 끈을 조금도 놓지 말고 발생 가능한 모든 시나리오에 따른 준비된 대책을 더 세밀하게, 선제적으로 추진해야 한다"면서 이같이 밝혔다.

이어 이 대통령은 "원유와 핵심 원자재 추가 확보에도 총력을 다해주길 바란다"면서 "특히 플라스틱, 비닐, 의료 용품 등 최근 수급 우려가 불거진 품목들의 안정적 관리에도 만전을 기해주시길 바란다"고 지시했다.

이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.4.9 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

그는 "중동 전쟁이 어떤 방식으로 마무리되든 전혀 다른 세계가 열리게 될 것"이라면서 "그에 따른 대비를 철저히 해야겠다"고 당부했다. 그러면서 "에너지 수급처 다변화, 재생에너지 중심 사회로의 전환, 산업구조 혁신에 속도를 내고 초인공지능과 차세대 소형모듈원전(SMR), 인공지능 로봇 등 미래 성장 동력의 육성에도 더 박차를 가해야 될 것"이라고 주문했다.

또 이 대통령은 "우리 정부 출범 이후인 지난해 하반기 비수도권 취업자 증가 폭이 상반기에 비해 2배 이상 확대됐다는 통계가 나왔다"고 소개했다. 특히 현대차의 새만금 투자 사례를 들며 "대규모 지방 투자 프로젝트를 지속할 뿐만 아니라 중장기 재정전략에 있어서도 지방 우대 정책을 견조하게 이어나가야겠다"고 강조했다.

한편 이 대통령은 국정 속도를 더 높여달라는 주문도 했다. 그는 "우리가 이렇게 일할 시간이 4년 1개월 남짓밖에 안 남았다. 시간이 짧긴 하지만 국정 속도를 두 배로 올리면 9년 2개월이 남는다"며 "공직자들이 힘들긴 하겠지만 속도를 배가해야겠다"고 언급했다.

아울러 이 대통령은 "계획을 하기만 하면 기본적으로 6개월에 추후 행정절차 어쩌고 하면 1년, 2년이 걸리는데 그렇게 해서 어느 세월에 격변의 시기를 견디겠느냐"며 "행정 하는데 몇 달 (걸린다) 이런 생각을 버리고 밤새워서 며칠 새 해치운다는 생각을 가지도록 각 부처청을 독려해주길 바란다"고 지적했다.

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이 과정에서 발생하는 공무원 초과근무 제한 문제를 개선하라는 지시도 덧붙였다. 이 대통령은 김용범 정책실장을 향해 "초과근무 할 필요가 없는 사람이 쓸데없는 초과근무를 할 것을 대비해 만든 것"이라면서 "초과근무를 안 해도 되는 사람이 초과근무를 하고, 해야 될 사람은 그 이상 (근무)하면 인정도 못 받고 이상한 것 같다"고 꼬집었다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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