시요일 9주년…창비, '내 곁의 시' 기념 행사

10~18일 앱 내 행사 진행

누적 다운로드 58만건, 전국 약 400만명 이용

창비가 운영하는 시 큐레이션 앱 '시요일'이 출시 9주년을 맞아 10일부터 18일까지 특별 이벤트를 진행한다고 9일 밝혔다. 창비 창립 60주년과 시요일 9주년을 함께 기념하는 행사로, 시를 읽고 쓰고 남기는 참여형 프로그램을 운영한다.

시요일은 2017년 4월 10일 서비스를 시작한 뒤 4만8000여편의 시를 기반으로 '매일 시 한 편'을 전달해온 플랫폼이다. 창비는 시요일이 누적 다운로드 58만건을 기록했고, 공공도서관·학교 제휴를 포함해 전국 약 400만명이 이용하는 국내 대표 시 플랫폼으로 성장했다고 밝혔다.

이번 9주년 이벤트는 이용자가 시를 단순히 감상하는 데서 나아가 직접 참여할 수 있도록 구성했다. 창비 60주년 기념 창작과비평 결합상품 구매자 가운데 6명에게 기념품 세트를 증정하고, 시요일 1년 이용권 할인 행사도 함께 진행한다.

'9일간의 감정 챌린지'는 매일 제시되는 키워드에 따라 시요일의 큐레이션 기능을 체험하며 새로운 시를 발견하는 프로그램이다. '빈칸 시 완성하기'는 매일 주어지는 문장에 단어를 채워 한 줄 시를 완성하는 방식으로, 가장 많은 '좋아요'를 받은 이용자 6명에게 시요일 에코백과 창비시선 1권을 증정한다. '미래의 편지'는 시요일에 수록된 시 한 편을 고르고 미래의 자신에게 메시지를 남기면 9개월 뒤 받아볼 수 있는 프로그램이다.

시요일은 테마별 추천시, 시인 낭송, 이용자 참여 공간 '시作!일기' 등 다양한 콘텐츠를 운영해왔다. 전국 공공도서관과 학교 등과의 제휴 서비스인 '시요일 라이브러리'는 현재 약 190개 기관과 협력하고 있으며, 2026년 4월 기준 전국 137개 관이 제휴를 맺고 있다.

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창비는 시요일이 디지털 환경을 넘어 서울고속버스터미널 전광판 등 오프라인 공간으로도 접점을 넓혀왔다고 설명했다. 학교 현장에서는 낭송하기와 필사하기 수업에 활용되며 문학 교육 플랫폼으로도 쓰이고 있다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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