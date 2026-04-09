국민 기본통신권 및 AI 인프라 구축 강조

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부(과기정통부) 장관이 이동통신 3사 대표들과 공식적인 첫 만남을 가졌다. 지난해 해킹 사태를 교훈 삼고 국민 기본통신권 보장을 위해 협력하기로 약속했다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부(과기정통부) 장관은 9일 서울 강남구 한국과학기술회관에서 정재헌 SK텔레콤 대표, 박윤영 KT 대표, 홍범식 LG유플러스 대표와 만나 간담회를 진행했다. 이은서 기자 AD 원본보기 아이콘

배 부총리는 9일 서울 강남구 한국과학기술회관에서 열린 간담회에서 모두발언을 통해 "이 자리가 국민들께 신뢰를 회복하고 민생에 기여하기 위해 새로운 역할을 어떻게 가져가야 할지 논의하는 자리가 돼야 한다"며 "지난해 해킹 사태로 인해 국민들이 여러 어려움을 겪었다. 다시는 이런 문제가 발생하지 않도록 환골탈태 수준의 변화와 기여로 답해야 하는 시점"이라고 말했다. 아울러 "과거 해킹 사태를 뼈 아픈 교훈으로 삼고 기존 보안 패러다임을 완전히 바꾼다는 각오로 국민 신뢰를 회복하겠다"고 강조했다.

국민 기본통신권 및 인공지능(AI) 관련 인프라 구축을 강화하겠다는 방침도 내세웠다. 배 부총리는 "국민이 일상에서 체감할 수 있도록 기본통신권을 강화해 민생 안전에 기여하겠다"며 "우리는 AI가 기본이 되는 미래를 준비해야 한다. 차세대 지능형 네트워크 AI 등에 적극적으로 투자해 통신 산업이 미래를 혁신하는 데 중추적인 역할을 하겠다"고 말했다.

이동통신 3사 대표는 화답했다. 박윤영 KT 대표는 "부총리께서 강조하신 기본통신권 정책 취지에 깊이 공감하고 있다"며 "KT는 국가 기관 통신사업자로서 국민 모두가 고품질의 통신 서비스를 누릴 수 있도록 통신비 부담을 덜어드리는 데 최선을 다하겠다"고 말했다. 또한 "생활형 AI를 준비해서 국민 개개인의 일상이 더욱 편리해질 수 있도록 노력하겠다"며 "기업 간 거래(B2B)에서도 사업 현장과 사회 전반 문제를 해결하는 실질적 AI 사업 모델을 준비해서 국가 발전과 산업 혁신에 기여하겠다"고 강조했다.

뒤이어 홍범식 LG유플러스 대표는 "통신의 기본은 보안 품질 안전이라고 생각한다"며 "보안과 관련해서는 기초부터 철저히 점검해 고객분들이 안심하고 이용할 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했다. 아울러 "국가의 AI 산업 성장과 저변 확대를 위해서는 기반 인프라가 무엇보다 중요하다"며 "LG그룹의 기술 역량이 결집된 원 LG(One LG) 전력 하에 AI 데이터센터(AIDC) 핵심 요소인 전력 냉각 운영의 혁신적인 솔루션을 도출하고 AI 인프라 확보 모델을 속도감 있게 도입하겠다"고 덧붙였다.

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마지막으로 정 대표는 "지난해 국민들께 심려 끼치는 일이 많았는데 환골탈태의 모습을 보여드리겠다"며 "SK텔레콤은 기본과 원칙에 입각해 고객의 신뢰를 회복하기 위해서 최선의 노력을 다하고 있다"고 말했다. 뿐만 아니라 "미래의 먹거리를 AI에서 찾을 수 있도록 여러 가지 준비를 하고 있다"며 "간담회를 통해 우리의 계획을 말씀드리고 함께 그 해법을 찾아갈 수 있을 것"이라고 강조했다.

홍범식 LG유플러스 대표(왼쪽)와 박윤영 KT 대표는 9일 서울 강남구 한국과학기술회관에서 열린 간담회를 앞두고 대화를 나누고 있다. 공병선 기자 원본보기 아이콘

한편 정 대표와 홍 대표는 지난달 31일 선임된 박 대표에게 축하의 말을 건네기도 했다. 홍 대표는 이날 간담회를 앞두고 복도에서 박 대표와 악수하면서 취임을 축하한다고 말했다. 박 대표는 감사하다고 답했다. 정 대표 역시 박 대표에게 인사를 건넸다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr



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