시, 관내 최대 ‘별내노인복지관’ 건립 박차

2027년 상반기 개관 예정…공정률 23% 달성

무장애 설계·친환경 시스템 도입

주광덕 시장 “어르신이 활기찬 남양주 만들 것”

경기 남양주시(시장 주광덕)는 별내동 822-11번지 일원에 조성 중인 '별내노인복지관' 건립 공사가 공정률 23%를 돌파하며 2027년 상반기 개관을 목표로 순조롭게 진행되고 있다고 9일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 '별내노인복지관'착공식에서 인사말을 하고 있는 모습. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 고령화 사회에 대응해 어르신들에게 체계적인 복지서비스를 제공하기 위해 추진됐다. 특히 복지 인프라가 상대적으로 부족한 서부권역에 거점형 시설을 구축해 지역 간 균형 있는 복지서비스를 제공하고 어르신 삶의 질 향상과 지역 공동체 활성화를 도모하고자 한다.

별내노인복지관은 총사업비 336억원을 투입해 지하 2층부터 지상 4층까지 연면적 7170.91㎡ 규모로 건립 중이다. 이는 관내 노인복지관 중 최대 규모로, 다양한 복지 수요를 반영해 복합 기능을 수행하는 공간으로 조성된다.

시설 내부에는 ▲대강당 ▲물리치료실 ▲경로식당 ▲상담실 ▲프로그램실 등을 갖춰 평생학습과 여가, 건강관리를 원스톱으로 제공할 수 있도록 했다.

남양주시, ‘별내노인복지관’ 건립 순항. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

남양주시는 이용자의 이동 편의와 안전 확보를 위해 전 구역에 '무장애 설계(Barrier-Free)'를 적용했다. 또한 신재생에너지 도입 등 친환경 설계 요소를 적극 반영해 쾌적하고 지속 가능한 복지 환경을 구축했다.

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현재 공사는 터파기 및 가시설 공사를 진행 중이며, 골조 및 마감 공사 등 단계별 공정을 체계적으로 관리해 시공의 완성도를 높일 계획이다. 아울러 현장 모니터링과 QR코드 기반 소통 창구를 운영해 공사 과정에서 발생할 수 있는 주민 불편을 최소화한다.

주광덕 남양주시장은 "별내노인복지관은 서부권 어르신들의 오랜 숙원사업으로 지역 복지 수준을 높이는 핵심 시설"이라며 "신속하고 안전하게 공사를 완료해 어르신이 건강하고 활기찬 삶을 누리는 도시 남양주를 만들도록 노력하겠다"고 말했다.

남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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