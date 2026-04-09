경기도가 '2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽' 동메달리스트 유승은 선수(18세·용인 성복고)를 글로벌 스타 1호에 선정했다.

경기도는 대한민국 최초로 스노보드 빅에어 종목 동메달을 획득한 유승은 선수를 경기도 '글로벌 스타 도약' 사업의 첫 번째 주인공으로 선정하고 국외 전지 훈련 등 전폭적인 지원에 나서기로 했다.

김성중 경기도지사 권한대행은 9일 경기도청에서 유승은 선수와 만나 이 같은 소식을 전하고 앞으로 더 나은 환경에서 훈련할 수 있도록 행정적, 재정적 지원을 아끼지 않겠다는 뜻을 밝혔다.

경기도의 '글로벌 스타 도약' 사업은 국제대회에서 탁월한 경쟁력을 입증한 도내 초중고 유망주 총 3명(동계 1명, 하계 2명)을 발굴해 국외 전지훈련을 포함한 맞춤형 집중 육성 프로그램을 제공하는 프로젝트다.

재능 있는 유망주들이 비용이나 환경 문제로 꿈을 꺾는 일이 없도록 새롭게 추진하는 사업으로 도는 올해 총 1억 8천만 원의 예산을 투입할 예정이다.

1호 지원 대상에 선정된 유승은 선수는 올해 2월 열린 동계올림픽에서 스노보드 여자 빅에어 부문에서 동메달을 획득했다. 한국 설상 종목 사상 세 번째 메달로, 유 선수는 올림픽 데뷔전에서 3위를 기록하며 인상적인 경기를 선보였다.

특히 경기를 마친 후 스폰서십을 구하지 못해 유 선수의 어머니가 스키용품 아울렛에서 재고상품인 보급형 보드로 올림픽 무대에 섰다는 사실이 알려지면서 화제가 됐다. 특히 전지훈련 비용 등 연간 약 1억 원을 사비로 충당했다는 사연이 더해지면서 체계적 지원의 필요성이 제기됐다.

김성중 경기도지사 직무대행이 9일 동계올림픽에서 동메달을 딴 유승은 선수에게 글로벌 스타 1호 인증서를 수여한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

경기도 1호 글로벌 스타로 선정된 유 선수는 앞으로 경기도체육회와 종목 단체의 체계적인 지원 속에서 장비와 훈련장 걱정 없이 기량 향상에만 매진할 수 있게 됐다. 경기도는 유 선수에 이어 하계 종목 2명을 5월 이후 선정할 계획이다.

경기도는 관 주도의 예산 지원을 넘어 도민이 직접 유망주 육성에 동참하는 크라우드 펀딩 방식도 이번 글로벌 스타 도약 프로젝트에 도입할 방침이다. 총 500만원을 목표로 도민 모금을 함께 진행할 계획으로 도민의 열띤 응원을 피부로 체감하고 세계 무대에서 활약할 수 있는 든든한 심리적?재정적 지지 기반을 마련한다는 계획이다.

김성중 경기도 권한대행은 "열악한 환경과 부상 속에서도 대한민국 첫 스노보드 빅에어 동메달이라는 기적을 이룬 유 선수의 투혼은 도민들에게 큰 자부심과 희망이 됐다"며 "훈련에만 전념할 수 있도록 경기도가 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

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유승은 선수는 "도민들의 많은 관심과 직접 참여하는 후원이 저에게는 무엇보다 큰 힘이 된다"며 "글로벌 스타라는 이름에 걸맞게 다가오는 세계 무대에서 경기도의 위상을 더욱 높일 수 있도록 훈련에 최선을 다하겠다"고 답했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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