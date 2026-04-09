강릉 2박3일 수학여행 60만원 넘어

학부모 "황당한 비용"

고물가 영향으로 수학여행 비용이 상승하면서 학부모들의 부담이 커지고 있다.

수학여행 모습을 AI로 추출한 이미지 AD 원본보기 아이콘

최근 사회관계망서비스(SNS)에는 "수학여행 경비를 보고 자녀가 가지 않겠다고 한다"며 고민을 토로하는 글이 게재됐다. 중학교 3학년 자녀를 둔 학부모 A씨는 "자녀가 수학여행을 가는데 비용이 말도 안 돼서 안 간다고 한다"며 "친구들도 다수가 안 가겠다고 했다는데 처음엔 '웬만하면 가야지' 했다가 비용 보고는 좀 황당하더라"라고 말했다.

함께 공개된 안내문을 보면 해당 수학여행은 다음 달 27일부터 29일까지 2박3일 일정이다. 수학여행지는 강릉 등 강원도 일대다. 1인당 비용은 60만6000원으로 차량비 12만1000원, 숙박 및 조식 15만원, 식비 9만7000원, 체험 및 입장료 10만9000원, 안전요원비 7만8000원, 기타 운영비 5만1000원 등이 포함됐다.

A씨는 "숙박비, 식비 말이 안 되는 금액 같다"며 "아이가 처음 가는 수학여행인데 그래도 잘 설득해서 보내야 할지 고민"이라고 했다.

온라인에서는 수학여행비를 두고 논란이 빚어졌다. 한편에서는 "비싸긴 하지만 물가도 올라서 어쩔 수 없는 듯하다", "예전과 달리 아이들도 줄어들어 인당 비용이 상승한 것 같다"고 했다. 반면 일부는 수학여행비가 과도하다고 지적했다. 한 누리꾼은 "단체로 가는데 저렇게 나오는 게 맞나, 혼자나 가족끼리 가도 평일 가면 저 정도 나올 듯하다"고 꼬집었다.

수학여행비를 둘러싼 논란은 이번이 처음이 아니다. 이미 일부 학교에서는 1인당 100만원을 넘는 비용이 들고 있으며, 특수목적고의 해외 수학여행의 경우 400만원을 웃돌기도 한다.

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수학여행비가 오른 건 물가 상승에 따른 비용 부담 증가와 해외 체험 수요 확대, 소비 수준 상승 등이 맞물린 결과로 풀이된다. 국내 수학여행도 제주도 2박3일 기준 60만~70만원 수준인 것으로 알려졌다. 여기에 용돈과 개인 준비물 비용까지 고려하면 학부모들의 부담이 더욱 커진 상황이다. 이에 서울 금천구, 충북 단양, 경남 등 일부 지방자치단체는 수학여행 경비 지원 사업을 진행하고 있다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



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