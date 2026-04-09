일반분양 잔여분 25구 대상

두산건설은 경기도 수원시 장안구 영화동 93-6 일원에 공급하는 '두산위브 더센트럴 수원'의 무순위 청약을 오는 14일 진행한다.

오는 14일 무순위 청약을 실시하는 수원 장안구 영화동 '두산위브 더센트럴 수원' 조감도. 두산건설 제공 AD 원본보기 아이콘

단지는 지하 2층~지상 최고 29층, 6개 동, 총 556가구 규모로 조성된다. 무순위 청약은 일반분양 275가구 가운데 정당계약 및 예비당첨자 계약 이후 발생한 잔여분 25가구가 대상이다.

입주자모집공고일 현재 수도권에 거주하는 무주택세대 구성원이면 청약할 수 있다. 청약은 한국부동산원 청약홈을 통해 진행한다. 앞서 이 단지는 지난달 1순위 청약에서 평균 14.6대 1, 최고 36대 1의 경쟁률을 기록했었다.

단지는 오는 2029년 12월 개통 예정인 신분당선 광교~호매실 연장구간의 신설 예정역을 걸어서 오갈 수 있다. 전철 개통 시 강남역은 40분대, 판교역은 30분대에 이동이 가능하다.

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회사 측은 아파트 동을 남향 위주의 판상형 구조로 설계했다. 전용 59㎡에도 4베이 구조를 적용하며, 드레스룸·팬트리 등 수납 특화 설계를 적용한다. 단지 내에는 피트니스센터, GX룸, 실내 골프연습장 등의 커뮤니티시설이 마련된다. 오는 2028년 9월 입주 예정이다.

정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



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