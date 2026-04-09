일반분양 잔여분 25구 대상

두산건설은 경기도 수원시 장안구 영화동 93-6 일원에 공급하는 '두산위브 더센트럴 수원'의 무순위 청약을 오는 14일 진행한다.

오는 14일 무순위 청약을 실시하는 수원 장안구 영화동 '두산위브 더센트럴 수원' 조감도. 두산건설 제공

오는 14일 무순위 청약을 실시하는 수원 장안구 영화동 '두산위브 더센트럴 수원' 조감도. 두산건설 제공

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단지는 지하 2층~지상 최고 29층, 6개 동, 총 556가구 규모로 조성된다. 무순위 청약은 일반분양 275가구 가운데 정당계약 및 예비당첨자 계약 이후 발생한 잔여분 25가구가 대상이다.


입주자모집공고일 현재 수도권에 거주하는 무주택세대 구성원이면 청약할 수 있다. 청약은 한국부동산원 청약홈을 통해 진행한다. 앞서 이 단지는 지난달 1순위 청약에서 평균 14.6대 1, 최고 36대 1의 경쟁률을 기록했었다.


단지는 오는 2029년 12월 개통 예정인 신분당선 광교~호매실 연장구간의 신설 예정역을 걸어서 오갈 수 있다. 전철 개통 시 강남역은 40분대, 판교역은 30분대에 이동이 가능하다.

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회사 측은 아파트 동을 남향 위주의 판상형 구조로 설계했다. 전용 59㎡에도 4베이 구조를 적용하며, 드레스룸·팬트리 등 수납 특화 설계를 적용한다. 단지 내에는 피트니스센터, GX룸, 실내 골프연습장 등의 커뮤니티시설이 마련된다. 오는 2028년 9월 입주 예정이다.

정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
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