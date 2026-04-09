우정사업본부(우본)가 입대 장병의 안정적 사회복귀를 지원하기 위해 금융 혜택을 강화한다.

우본은 10일부터 '우체국 장병내일준비적금'의 연간 최대 금리를 11%(세전)로 확대·적용한다고 9일 밝혔다.

최대 금리는 15개월 이상~24개월 가입 기준으로 제공된다. 기본 금리(연 5.0%)에 주요 우대금리(연 6.0%) 혜택을 더하는 구조다. 주요 우대금리 항목은 ▲우체국 첫 거래 고객(연 1.1%P) ▲적금 자동이체 실적(연 1.0%P) ▲우체국 체크카드 이용 실적(연 0.6%P) ▲기초생활수급자(연 3.3%P) 등이다.

우체국 장병내일준비적금에 가입한 군 장병은 우체국쇼핑 할인쿠폰과 휴일 재해보장 보험 무료 가입 서비스 등 부가서비스도 지원받을 수 있다.

특히 이 상품은 은행별 최대 월 30만원(1인 2계좌, 은행별 합산 55만 원) 이내 이자소득을 전액 비과세로 적용받는다.

군 장병이 전역 후 만기 해지할 때는 적금 납입 원금의 100%에 해당하는 정부 재정지원금을 추가로 받을 수 있어 목돈마련에도 도움이 될 것으로 기대된다.

우체국 장병내일준비적금에 관한 기타 자세한 내용은 전국 우체국, 우체국예금 고객센터를 통해 안내받거나 우체국 홈페이지를 참조하면 된다.

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박인환 우본 본부장은 "군 장병이 전역한 후 사회에 첫발을 내디딜 때 우체국 장병내일준비적금이 소중한 밑거름이 되길 바란다"며 "우본은 앞으로도 고객에게 실질적인 금융 혜택을 제공할 다양한 상품을 기획·출시하겠다"고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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