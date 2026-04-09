반부패수사대, 광산서 사건 이첩

광주경찰청이 더불어민주당 전남광주통합특별시장 예비경선 과정에서 불거진 '허위 득표율' 문자 유포 사건과 관련, 본격 수사에 나섰다.

광주경찰청 반부패·경제범죄수사대는 광주 광산경찰서로부터 허위 득표율 유포 사건을 이첩받아 수사에 착수했다고 9일 밝혔다.

지난달 20일 민주당 전남광주통합특별시장 예비경선 결과가 발표된 직후, 각 후보 측의 구체적인 득표율이라 주장하는 확인되지 않은 자료들이 카카오톡 단체 대화방 등 사회관계망서비스(SNS)를 통해 광범위하게 확산했다.

이에 대해 민형배 후보 측은 "허위 득표율 유포는 명예훼손일 뿐만 아니라 공직선거법을 정면으로 위반하는 중대한 선거범죄"라며 광산경찰서에 고발장을 제출한 바 있다.

광주경찰청은 이번 사안이 언론에 다수 보도되고 선거 결과에 미치는 영향이 크다고 판단, 사안의 중대성을 고려해 직접 수사를 결정했다. 경찰은 허위 문자의 최초 작성자와 조직적인 유포 경위를 파악하는 한편, 의도적으로 가짜 정보를 퍼뜨렸는지 여부를 집중적으로 들여다볼 방침이다.

아울러 광역수사대는 강기정·신정훈 후보 단일화 과정에서 제기된 '역선택 유도' 의혹 등 통합특별시장 선거 과정에서 발생한 주요 선거법 위반 사건들을 전담해 수사할 계획이다.

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경찰 관계자는 "민주주의의 꽃인 선거의 공정성을 훼손하는 허위사실 유포 등 선거범죄에 대해 법과 원칙에 따라 철저히 수사하겠다"고 말했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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