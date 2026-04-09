석탄산업전환지역 7개 시군 대상 설명회 개최

성과평가·중장기계획 본격 운영

평가 확대·인센티브 연계 등 성과 중심 관리 강화

강원특별자치도는 9일 석탄산업전환지역 7개 시군을 대상으로 '석탄산업전환지역개발기금 성과평가 및 중장기계획 운영·관리 설명회'를 개최했다.

강원특별자치도가 9일 석탄산업전환지역 7개 시군을 대상으로 '석탄산업전환지역개발기금 성과평가 및 중장기계획 운영·관리 설명회'를 개최하고 있다. 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 설명회는 기금사업의 성과 중심 운영체계 확립 및 투자·관리 중장기계획과 사용계획 간 정합성 확보를 위해 마련됐으며, 도 탄광지역발전지원센터, 석탄산업전환지역 시군 관계자, 민간전문가 평가자문단 등이 참석했다.

도는 2026년부터 개편된 성과평가 지표와 방식을 적용해 기금사업 전반에 대한 평가를 강화할 계획이다.

기존 일부 사업 중심 평가에서 벗어나 전체 사용계획 사업으로 평가 대상을 확대하고, 성과목표 달성도와 예산 집행률 중심의 구체적인 정량평가를 강화한다.

평가 결과에 따라 우수 시군에는 인센티브를 지원하고, 부진 사업은 축소·폐지하는 등 성과관리 기반의 환류 체계를 본격 운영할 방침이다.

아울러 설명회에서는 평가제도 개선과 기금 운용 방식 고도화, 석탄산업전환지역 지원제도 개선 방안에 대해 시군과 전문가 의견을 수렴하고, '2026~2030 석탄산업전환지역개발기금 투자·관리 중장기계획' 운영·관리에 대해 논의했다.

주요 내용은 ▲중장기 사업 편성 기준 및 변경 절차 ▲연차별 기금 사용계획 수립 지침 ▲사전검토·중간점검·사후평가 등 성과관리 체계이다.

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박유식 강원특별자치도 미래산업국장은 "석탄산업전환지역개발기금은 지역 미래 산업 전환을 위한 핵심 재원"이라며 "성과 중심 평가체계와 실행력 있는 중장기계획 운영을 통해 석탄산업전환지역이 지속가능한 경제·산업 구조로 전환될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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