지난해 말 결산법인 30일까지 신고·납부

화순군청 전경 AD 원본보기 아이콘

화순군은 2025년 12월 말 결산법인을 대상으로 오는 30일까지 법인지방소득세 집중 신고·납부 기간을 운영한다고 9일 밝혔다.

법인지방소득세는 법인세 납세의무가 있는 법인이 법인소득을 과세표준으로 지방자치단체에 납부하는 세금이다. 소득이 없거나 결손금이 있는 법인도 신고 대상에 포함된다.

납세지는 사업연도 종료일 현재 법인등기부 상 본점 또는 주사무소 소재지다.

다만, 사업장이 둘 이상의 지방자치단체에 있는 경우에는 사업장별 안분율에 따라 각각 신고·납부해야 한다. 특히 하나의 지방자치단체에만 일괄 신고할 경우, 나머지 사업장에 대해서는 무신고 가산세가 부과될 수 있어 각별한 주의가 필요하다.

법인세 납부 기한이 3개월 연장된 수출기업과 석유화학·철강·건설업 등 고용·산업위기선제대응지역 소재 중소기업은 별도의 신청 없이 직권으로 법인지방소득세 납부 기한이 7월 말까지 연장된다.

AD

직권 연장 대상이 아니더라도 중동 전쟁 피해를 본 중소기업이나 사업에 현저한 손실이 발생한 기업은 신청을 통해 납부 기한을 최대 12개월까지 연장할 수 있다. 다만 납부 기한만 연장되는 만큼 신고는 반드시 4월 30일까지 완료해야 한다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>