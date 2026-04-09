경기도교육청, 전년도 시범 운영 토대

'학업 지속 위한 이음교실' 확대 운영

경기온라인학교 플랫폼 활용

온라인 학업 중단 예방 프로그램 운영

경기도교육청(교육감 임태희)이 학업 중단 위기에 처한 학생들의 안정적인 학교 복귀를 지원하기 위해 '경기온라인학교 이음교실'을 본격적으로 확대 운영한다고 9일 밝혔다.

경기온라인학교 홈페이지 캡쳐. 경기도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 프로그램은 오는 13일부터 10월 19일까지 운영되며, 지난해 중학생을 대상으로 시범 운영하며 얻은 긍정적인 성과를 바탕으로 올해부터는 고등학생까지 그 대상을 전격 확대했다.

도교육청은 2025년 전국 최초로 중학생 대상 '학업 중단 숙려제'를 온라인으로 도입해 학생들의 학업 복귀를 지원했으며, 시범 운영 성과를 바탕으로 올해는 고등학생까지 대상을 확대한다.

'경기온라인학교 이음교실'은 도내 학업중단 숙려제에 참여 중인 중·고등학생을 대상으로 실시간 쌍방향 화상강좌 형태로 진행한다.

주요 내용은 ▲전문 상담교사 주관 집단 상담 ▲디지털 드로잉 ▲인공지능(AI) 활용 영상 제작 등이며, 12개 기수별 각 10차시로 운영한다.

수강신청과 강좌 세부내용은 경기온라인학교 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

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경기도교육청 관계자는 "전국 최초로 온라인 숙려제를 도입한 만큼, 앞으로도 단 한 명의 아이도 포기하지 않고 학업을 이어갈 수 있도록 온라인 플랫폼을 활용한 맞춤형 지원을 지속적으로 확대하겠다"고 강조했다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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