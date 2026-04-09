대체 공급망 확보위해 오만·카자흐·사우디 연쇄 방문

토카예프 대통령 "양국 협력 강화 중요한 의미"

李대통령, 9월 한-중앙아 정상회의 초청 의사도 전달

중동 전쟁 장기화로 인한 원유·나프타 등 수급 우려를 해소하기 위해 강훈식 대통령비서실장이 오만·카자흐스탄·사우디아라비아 방문길에 오른 가운데 강 실장이 카심 조마르트 토카예프 카자흐스탄 대통령과 면담을 갖고 이재명 대통령 친서를 전달했다.

강훈식 대통령비서실장이 9일(현지시간) 카심 조마르트 토카예프 카자흐스탄 대통령과 만나 악수를 하고 있다. (출처: 카자흐스탄 대통령실 홈페이지) AD 원본보기 아이콘

9일(현지시간) 카자흐스탄 대통령실 홈페이지에 따르면 강 실장은 토카예프 대통령을 접견했다. 강 실장은 이 대통령의 친서를 전달하면서 오는 9월 서울에서 개최되는 '한-중앙아시아 정상회의'에 토카예프 대통령을 공식 초청한다는 뜻을 전했다.

이 자리에서 강 실장은 양국 간 협력 필요성을 강조하며 카자흐스탄 새 헌법 채택 국민투표가 성공적으로 실시된 것에 대한 이 대통령의 축하 메시지도 전달했다. 또 양국 간 무역을 포함해 경제, 투자 등 협력을 강화하고 다양한 분야의 공동사업을 위해 양국 관계를 한 차원 끌어올려야 한다고 제안했다. 중동 전쟁에 따른 에너지, 운송, 물류 분야 협력 확대 방안에 대해서도 논의한 것으로 알려졌다.

토카예프 대통령은 강 실장의 이번 접견과 관련해 "한국과 협력을 더욱 강화하는 데 매우 중요한 의미가 있다"며 "공동 노력을 통해 양국 간 협력이 꾸준히 발전할 것으로 확신한다"고 했다. 이어 카자흐스탄 측은 "토카예프 대통령은 이 대통령의 초청을 감사히 수락하며 다가오는 고위급 회담이 양국 간 협력을 크게 증진하고 중앙아시아와 한국 간 역내 상호작용을 강화할 것"이라고 평가했다.

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강 실장은 7일 원유·나프타 등을 추가로 확보하기 위해 대통령 전략경제협력 특사로 출장길에 올라 오만·카자흐스탄·사우디아라비아를 연쇄 방문한다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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