금융위, 사업 PF 금융 약정식 개최

권대영 "AX 전력 수요 대응…국민성장펀드, 혁신사업 돌파구"

정부가 국민성장펀드 1호 프로젝트인 '신안우이 해상풍력 발전사업'을 위한 금융단 구성을 완료하고, 올해 2분기부터 본격적으로 자금을 투입한다.

금융위원회는 9일 서울 여의도 한국산업은행에서 해당 사업의 프로젝트 파이낸싱(PF) 금융 약정식을 개최했다. 이날 행사에는 권대영 금융위 부위원장을 비롯해 관계부처와 산은 등 주요 금융기관, 한화오션·한국중부발전·SK이터닉스·현대건설 등 사업 참여 기업 관계자들이 참석했다.

이번 약정식은 지난 1월 첨단전략산업기금운용심의회에서 처음으로 자금 지원이 승인된 이후 금융단 구성이 완료돼, 사업이 본격적인 추진 단계에 들어섰음을 의미한다.

신안우이 해상풍력 발전사업은 전남 신안군 우이도 남측 해상에 390메가와트(㎿)급 규모의 발전소를 조성하는 프로젝트로, 2029년 준공 및 본격 가동을 목표로 한다. 국내 자본으로 추진되는 대규모 해상풍력 사업으로 주요 설비의 국산화 비중이 높아 관련 산업 생태계 확장에도 기여할 것으로 기대된다.

총 사업비는 3조4000억원으로 이 가운데 5100억원은 자기자본, 2조8900억원은 타인자본으로 조달된다. 타인자본 중 2조5000억원은 첨단전략산업기금(7000억원)과 국내 5대 금융지주·기업은행·부산은행·보험사 등 18개 금융기관이 선순위 대출로 지원한다. 나머지 3900억원은 미래에너지펀드(3400억원)와 첨단전략산업기금(500억원)이 후순위 대출로 지원한다. 이에 따라 2분기부터 단계적 자금 집행이 이뤄질 예정이다.

권대영 부위원장은 축사에서 "인공지능(AI) 대전환(AX) 국면에서 AI데이터센터 구축과 더불어 이를 뒷받침할 전력의 확보가 중요한 시기"라며 "신안우이 해상풍력 사업은 AI로 촉발된 폭발적인 에너지수요에 대응하고 재생에너지의 적극적 생산을 통해 에너지산업 전반에 긍정적 효과를 줄 것으로 기대한다"고 밝혔다. 이어 "7년간 표류하던 사업이 국민성장펀드 제1호 사업으로 승인 후 본궤도에 오르게 된 것처럼 투자비용 부담 등으로 추진이 어려웠던 다른 분야 혁신사업들에도 국민성장펀드가 돌파구가 될 것"이라고 강조했다.

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금융위는 관계기관과 협력해 사업 추진 상황을 점검하고, 안정적인 자금 집행과 리스크 관리를 통해 사업이 차질없이 추진되도록 지원할 계획이다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr



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