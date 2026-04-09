피해 농가 조사·현장검증…재해 인정 건의

전라남도는 최근 우박과 영하권 기온에 따른 피해 대응을 위해 지역 과수농가를 직접 방문해 상황을 살폈다. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

전라남도는 최근 우박과 영하권 기온에 따른 피해 대응을 위해 과수농가를 대상으로 현장 지도에 나섰다.

전남도는 우박 피해 농가에 대해 농업기술원과 함께 영양제 살포 등 기술지원을 하고, 조속한 피해 조사와 합동 현장검증을 통해 농림축산식품부에 재해로 인정할 것을 건의할 계획이다.

또 배·복숭아 꽃눈 고사 등 냉해 피해가 예상되는 과수농가를 대상으로 재해 예방시설인 방상팬·미세살수장치 가동, 개화기 기상예보 수시 확인, 냉해 예방 약제 살포, 고체연료 연소 등 철저한 예방 활동을 당부했다.

전남도는 올해 국비 사업과 함께 도비 20억 원을 투입해 한파와 이상저온 등 농업재해에 취약한 과수 재배 농업인을 대상으로 열풍방상팬 등 설치를 지원하고 있다.

예방시설 설치 농가는 농작물 재해보험료 할인 혜택을 받을 수 있다.

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정원진 전남도 식량원예과장은 "냉해 피해는 재해 예방시설 조기 설치와 재해보험 가입으로 충분히 줄일 수 있다"며 "예방시설 확충을 통해 농가 피해 최소화에 최선을 다하겠다"고 말했다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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