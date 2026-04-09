경영 안정·경쟁력 강화 기대… 4월 28일까지 접수

경남 합천군은 농가 경영개선 및 농업 경쟁력 강화를 위하여 2026년 상반기 합천군 농업발전기금 융자신청을 4월 9일부터 4월 23일까지 읍·면사무소에서 접수를 한다.

특히 올해는 상하반기 나누어 상반기 15억, 하반기 12억 규모의 융자를 지원할 예정이다.

합천군청 전경 사진 AD 원본보기 아이콘

지원 대상은 합천군에 주소를 둔 농업인, 농업 관련 법인ㆍ생산자단체로서 융자액은 농업인 3~5천만원, 농업 관련 법인 및 생산자단체는 2~3억원까지 융자한다.

자금용도 는 농산물 생산 및 수집, 저장, 유통 등에 드는 운영자금과 농업에 필요한 시설물 신축 및 현대화 사업 자금 등 시설자금만 지원되며, 운영자금은 2년 거치 4년 균분 상환, 시설자금은 2년 거치 5년 균분 상환이며 금리는 1%이다.

AD

군은 이번 융자지원이 적기에 활용되어 농업 경영의 어려움을 해소하는 데 큰 도움이 되도록 완벽히 하고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>