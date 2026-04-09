'지역 경제의 버팀목' 상공인 노고 격려…표창 수여

경기 고양특례시(시장 이동환)는 이동환 고양시장이 지난 8일 고양상공회의소에서 열린 '제53회 상공의 날 기념식'에 참석했다고 9일 밝혔다.

이동환 고양시장이 지난 8일 고양상공회의소에서 열린 '제53회 상공의 날 기념식'에서 인사말을 하고 있다. 고양시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 기념식은 지역 경제 발전에 기여한 기업인들을 격려하기 위해 고양상공회의소가 주최했으며, 고양상공회의소 이상헌 회장을 비롯해 관계자, 표창 대상자 등 50여 명이 참석했다.

행사는 개회식을 시작으로 개회사 및 축사, 유공자 시상, 기념촬영 순으로 진행됐다.

이날 행사에 참석한 이동환 시장은 축사를 통해 "지역 경제 발전을 위해 힘 써준 상공인 여러분의 노고에 감사하다"며 "중동 사태와 같은 위기 상황에도 경영 현장 일선에서 굳건히 자리를 지켜주는 상공인 여러분이 있기에 우리 지역 경제가 흔들림 없이 앞으로 나아갈 수 있다"고 밝혔다.

이어 유공자 시상식이 열렸다. 이날 총 20명의 유공자에 산업통상자원부 장관상(3명), 경기도지사 표창(4명), 고양특례시장 표창(5명), 고양상공회의소 회장 표창(8명)이 수여됐다.

특히 고양특례시장 표창은 △㈜삼화종합건설 박석운 대표 △㈜가나문화콘텐츠 김남전 대표 △㈜백상 권순상 대표 △㈜명성 서현선 전무이사 △㈜지에스코 김보현 대표 등, 총 5명이 수상했다.

이동환 고양시장 등 참석자들이 지난 8일 고양상공회의소에서 열린 '제53회 상공의 날 기념식'에서 기념촬영을 하고 있다. 고양시 제공 원본보기 아이콘

이날 행사의 마무리로 참석자들이 모여 기념촬영을 하고 지역 경제 발전과 상공인들 간 협력 강화를 다짐했다.

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고양시는 앞으로도 지역 상공인과의 협력을 강화하고 기업 성장 지원을 위한 다양한 정책을 추진할 계획이다.

고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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