하정우 "할 일에 집중하겠다"

이재명 대통령이 9일 부산 북구갑 보궐선거 출마설이 거론되는 하정우 청와대 AI미래기획수석을 향해 "할 일도 많은데, 작업 들어온다고 넘어가고 그러면 안 된다"고 말했다. 더불어민주당 일각에서 제기된 하 수석 차출론에 대해 이 대통령이 공개석상에서 사실상 선을 그은 것으로 풀이된댜.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국민경제자문회의 제1차 전체회의에서 하 수석이 연구·개발(R&D) 지원 정책 설명을 마치자 "하GPT, 요새 이렇게 할 일이 많은데 누가 작업 들어오는 것 같던데"라고 말한 뒤 이같이 언급했다. 하 수석은 이에 "할 일에 집중하겠다"고 답했다.

이날 발언은 최근 민주당 지도부를 중심으로 하 수석의 부산 북구갑 보궐선거 차출론이 공개적으로 분출한 상황과 맞물려 나온 것이다. 정청래 민주당 대표는 전날 경북 상주에서 "당에서 공식으로 출마를 요청할 날이 조만간 있을 것"이라며 하 수석 영입 의사를 공개했고, 조승래 사무총장도 앞서 하 수석과 만나 부산 북구갑 보선 출마 문제를 논의한 것으로 전해졌다. 부산 북구갑은 전재수 민주당 의원이 부산시장 선거에 나설 경우 보궐선거가 치러질 가능성이 큰 지역이다.

부산 구덕고 출신인 하 수석은 KBS라디오 인터뷰에서 "최종 결정은 당연히 인사권자인 대통령이고, 당이 굉장히 강력하게 요구하고 있는 상황이다 보니 그렇게 얘기가 흘러간 것 같다"며 "제가 다 결정할 수 있다고 하면 현시점에서는 청와대에서 하고 있는 일에 집중하고 언젠가는 고향에 기여할 수 있지 않을까 정도로 생각했다"고 말했다.

이 대통령의 이날 언급은 하 수석을 정치권으로 보내기보다 청와대에 남겨 AI와 연구개발, 산업전환 과제에 집중시키겠다는 뜻을 내비친 것으로 읽힌다. 하 수석은 이날 회의에서도 연구개발(R&D) 지원 정책을 설명했고, 국민경제자문회의는 중동 전쟁 장기화에 따른 경제 충격과 구조개혁, 성장 전략을 논했다.

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이 대통령은 같은 회의에서 "단기적으로는 중동 전쟁이 우리 경제에 상당히 큰 위협을 가하고 있고, 장기적으로 보면 대한민국 경제 체제가 근본적으로 변화해야 할 시점"이라고 진단했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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