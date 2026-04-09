전상욱 청양부군수 취임 100일 "현장이 답" 강조

'현장 중심·소통 행정'을 핵심 기조로 군정 전반의 실행력을 높이는데 주력해온 전상욱 충남 청양군 부군수가 취임 100일을 맞았다.

전 부군수의 100일 성과 중 가장 눈에 띄는 것은 지난 1월 본격 시행된 농어촌 기본소득 사업의 안정적 운영이다.

특히 지난 1월부터 농림축산식품부가 선정한 전국 10개 지자체 중 하나인 청양군은 현재 군민 1인당 월 15만 원을 지급하고 있으며, 제도의 현장 안착을 이끈 점이 주요 성과로 꼽힌다.

전 부군수는 취임 이후 관련 부서 간 협업체계를 정비하는 등 차질 없이 추진되도록 총괄 역할을 수행했다는 평을 듣고 있다.

고질적인 군의 민원 해결을 위한 부서 간 협의를 적극 주도하며 실질적인 해결성과를 도출한 점도 주목받고 있다.

행정 전문가로서의 면모는 고질적인 민원 해결 과정에서 빛을 발했다. 전 부군수는 부서 간 책임 회피나 칸막이 행정으로 정체되었던 민원을 수면 위로 올렸다.

2026년 소비· 투자 분야 집행에서 충청남도 군 부분 2위를 달성하며 지역경제 활성화에 의미 있는 성과를 거뒀다.

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전 부군수는 "지난 100일은 현장의 목소리를 가까이서 듣고 실행 능력을 높이는데 집중한 시간이었다"며 "앞으로도 주요 정책이 현장에서 안정적으로 운영될 수 있도록 책임 있게 관리해 나가겠다"고 말했다.

충청취재본부 오광연 기자 okh2959@asiae.co.kr



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