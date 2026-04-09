1968 하동역 재생… 지역 기억 살린 청년 중심 공간 구축

경남 하동군이 지난 8일, 옛 하동역사 일원에 새롭게 조성된 '하동 청년타운'과 '하동 비즈니스센터'의 개관식을 개최하며 지역 미래를 향한 또 하나의 이정표를 세웠다.

이날 행사에는 하승철 군수를 비롯해 강대선 군의회 의장, 김구연 도의원, 노영이 하동 청년정책 네트워크 위원장, 청년타운 입주민과 기관·사회단체장 등 300여 명이 참석해 새로운 공간의 출발을 함께 축하했다.

이번 개관은 단순한 시설 준공을 넘어, 청년과 지역이 공존하는 지속가능한 성장 기반을 마련했다는 점에서 의미를 더한다. 해당 사업은 2022년 국토교통부 지역개발사업에 선정된 '하동 비즈니스센터' 조성을 시작으로, 2023년 지방소멸 대응 기금을 활용한 '하동 청년타운' 조성사업이 더해지며 본격 추진됐다.

하동군, 청년타운 개관식 단체 사진 AD 원본보기 아이콘

두 사업은 2023년 설계 공모와 실시설계를 거쳐 같은 해 12월 착공, 2025년 9월 건축 준공 이후 2026년 3월 내부 공간과 조경 조성을 마무리하며 완성도를 높였다.

'하동 청년타운'은 청년 인구 유입과 안정적인 정착 기반 마련을 목표로 총 144억원(지방소멸 대응 기금 90억 원 포함)을 투입해 조성됐다. 지상 3~4층, 연면적 2,524.53㎡ 규모로 26형·36형·45형 총 45세대의 주거 공간을 갖추며, 청년들이 머무르고 삶을 이어갈 수 있는 실질적 터전을 제공한다.

'하동 비즈니스센터'는 하동읍 내 부족한 생활 SOC을 확충하고 청년 일자리와 커뮤니티 기능을 유기적으로 결합한 복합 거점으로, 총 52억 원(국토교통부 균형발전 사업비 35억 원 포함)을 투입해 지상 1~2층, 연면적 1,281.03㎡ 규모로 조성됐다.

특히 '1968 하동역 카페'는 옛 하동역을 리모델링해 지역의 기억을 현대적으로 재해석하고 과거의 정취를 되살린 상징 공간으로 조성됐으며, '하동 비즈니스센터'는 확장된 공동육아 나눔터와 장난감 은행, 일자리 통합센터, 청년 공유오피스(청년 라운지) 등 다양한 기능이 유기적으로 결합해 세대 간 교류와 지역 활력을 동시에 이끌 것으로 기대된다.

이날 개관식은 하동 예술단과 캘리그라피 식전행사를 시작으로 경과보고, 내빈 축사, 청년타운 현판식 순으로 진행되며 지역성과 상징성을 조화롭게 담아냈다.

이어진 부대행사에서는 청년들이 직접 기획하고 참여한 프리마켓과 청년 작가 전시전이 열려 공간의 주체로서 청년의 역할을 자연스럽게 드러냈으며, 체험 부스와 먹거리 프로그램도 함께 운영돼 방문객들에게 다채로운 즐길 거리를 제공했다.

또한 일자리 수요 데이와 어린이집 초청 프로그램이 병행되며 이 공간이 청년뿐 아니라 아이와 군민 모두가 함께 이용하는 생활 플랫폼으로 자리매김할 가능성을 보여줬다.

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군 관계자는 "청년타운과 비즈니스센터는 청년이 머물고 도전할 수 있는 기반을 마련하는 출발점"이라며 "앞으로도 청년과 지역이 함께 성장하는 구조를 만들기 위해 지속적인 지원과 노력을 이어가겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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