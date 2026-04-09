경자청, 부산시·부산케이블앤엔지니어링 투자협약

부산진해경제자유구역청이 대규모 외국인 투자 유치를 통해 생산 확대와 일자리 창출에 나선다.

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)은 9일 부산시 및 화통케이블그룹 자회사 부산케이블앤엔지니어링과 3900만달러(약 546억원) 규모 증설 투자양해각서(MOU)를 체결했다고 알렸다.

협약식에 박형준 부산시장과 장슈쥔 화통케이블그룹 총괄대표, 김승일 부산케이블앤엔지니어링 대표 등이 참석했다.

9일 부산시청에서 열린 부산케이블앤엔지니어링 부산 3공장 건립 투자 MOU 체결식. 박성호 부산진해경제자유구역청장(왼쪽부터), 박형준 부산시장, 장슈쥔 화통케이블그룹 총괄대표가 카메라 앞에 섰다. AD 원본보기 아이콘

부산케이블앤엔지니어링은 2019년 부산진해경제자유구역에 설립된 외국인투자기업이다. 지난해 매출 1873억원과 수출 1억달러를 기록했고 현재까지 355명의 고용을 창출했다.

이번 투자는 제3공장 건설을 중심으로 산업용 특수케이블과 전력·통신, 전기차용 와이어링 하네스 생산능력 확대를 목표로 한다.

증설이 완료되면 매출 3억달러 달성과 함께 435명 신규 고용이 예상된다. 장기적으로는 700여명 규모 고용 창출도 기대된다.

모기업 화통케이블그룹은 글로벌 기업을 주요 고객으로 확보한 산업용 케이블 제조기업으로 해외 생산거점을 운영하고 있다. 이번 투자는 기존 투자기업의 추가 투자 사례로 부산진해경제자유구역의 투자환경 경쟁력을 보여준 셈이다. 증설에 따라 연간 약 4000개 컨테이너 물동량이 발생해 부산신항 활성화에도 도움이 될 것으로 전망된다.

장슈쥔 대표는 "안정적인 투자 환경 속에서 사업을 이어왔다"며 "지역경제와 고용 창출에 기여하겠다"고 말했다.

AD

박성호 청장은 "투자 신뢰가 추가 투자로 이어진 사례"라며 "글로벌 공급망 거점 기능을 강화하겠다"고 힘줬다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>