최대 12만 원 할인 혜택ㆍ서포터즈 추가 할인… 체류형 관광 활성화 기대

전남 광양시가 봄철 관광 수요 증가에 맞춰 전라남도와 함께 추진하는 '2026 남도 숙박할인 빅(BIG) 이벤트'를 통해 체류형 관광객 유치에 나선다.

이번 이벤트는 전라남도와 광주광역시를 제외한 지역에 주소를 둔 관광객이 전남 지역 숙박업소를 이용할 경우 할인 혜택을 제공하는 사업으로, 4월부터 11월까지 예산 범위 내에서 운영된다.

'광양시가 2026 남도 숙박할인 빅(BIG) 이벤트'를 통해 체류형 관광객 유치에 나선다. 광양시 제공 AD 원본보기 아이콘

할인 금액은 숙박요금에 따라 차등 적용된다. ▲10만 원 이상 결제 시 4만 원 ▲7만 원 이상 결제 시 3만 원 ▲5만 원 이상 결제 시 2만 원을 할인 받을 수 있으며, 월 1회 최대 3박 이용 시 최대 12만 원의 할인 혜택이 제공된다.

이벤트 참여를 희망하는 관광객은 전남관광플랫폼(JN TOUR)에 회원 가입한 뒤 '남도 숙박할인 BIG 이벤트'에서 '광양시'를 선택해 쿠폰을 발급받으면 된다.

발급받은 쿠폰은 플랫폼에 등록된 숙박업소에서만 사용할 수 있다. 쿠폰을 당일 사용하지 않으면 자동으로 소멸되며, 다음 날부터 다시 발급받을 수 있다.

또한 '전남 사랑애(愛) 서포터즈' 추가 할인도 기존 1만 원에서 1만 5천 원으로 늘어났다.

광양시 관계자는 "이번 숙박할인 이벤트가 관광객의 방문을 체류와 재방문으로 잇는 계기가 되길 바란다"며 "숙박 할인과 지역 관광을 연계해 지역 숙박업소 이용을 활성화하고 지역경제에도 도움이 되도록 하겠다"고 말했다.

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한편, 광양시는 이번 사업과 연계해 지역 관광자원과 숙박을 결합한 체류형 관광 콘텐츠를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



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