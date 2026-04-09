엄승용 국힘 보령시장 후보 "보령의 재탄생 무기 준비"

소통혁신·생활인구 중심 경제 활성화 공약 발표

엄승용 국민의힘 보령시장 후보가 당내경선을 통과한 후 9일 보령시청에서 긴급기자회견을 갖고 원팀으로 선거를 치르겠다고 밝혔다.

이 자리에서 엄 후보는 다양한 문화 콘텐츠를 창안해 보령의 이미지를 한단계 끌어올리겠다는 구상도 밝혔다.

엄 후보는 그간 지역 정가에서 제기된 선거철 회귀 비판에 대해 적극 해명했다. "잠시 고향을 떠나 있었지만, 단 한 순간도 보령을 잊은 적이 없다"고 강조했다.

지난 시간은 공백기가 아니었다고 전제한 엄 후보는 "보령의 진정한 재탄생을 위해 중앙의 인맥과 세계적인 안목이라는 강력한 무기를 준비해온 시간이었다"고 해명했다.

선관위에서 고소한 선거법 관련해서는 "선관위의 조사를 성실히 받았고, 검찰에 기소된 사실은 없다"며 "비열한 정치를, 그림자 정치를 즉각 중단할 것"을 요구했다.

특히 엄 후보는 "보령에 주민등록을 늘리는 것은 중요하지 않다고 생각한다"며 "경제활동을 하는 생활 인구를 늘리겠다"고 밝혔다.

현장 중심의 3대 소통 혁신을 즉각 실행하겠다는 엄 후보는 "시민이 설계하는 공감·동행 토론회를 통한 투명한 실시간 소통, 보령 라이브 채널 운영, 민생 해결 버스킹 또는 정책 편의점을 운영해 시민의 일상 속으로 들어가겠다"고 밝혔다.

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그는 "선거 과정에서 분열된 보령의 보수세력의 미래를 위해 봉합해 선거를 치르겠다"고 마무리했다.

충청취재본부 오광연 기자 okh2959@asiae.co.kr



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