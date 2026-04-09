선수단의 땀과 열정, 도민체전서 빛낸다



경남 창원특례시는 창원시체육회와 함께 9일 창원 힐스카이컨벤션에서 제65회 경상남도민체육대회에 참가하는 창원특례시 선수단의 결단식을 열고 도민체전 성공적 참가를 위한 본격적인 출정의 시작을 알렸다.

창원특례시, 제65회 경상남도민체육대회 선수단 결단식 단체 사진. AD 원본보기 아이콘

결단식에는 장금용 창원시장 권한대행을 비롯해 손태화 창원시의회 의장, 시의원, 종목별 선수 및 지도자, 체육회 임원 등 150여명이 참석했다.

이날 단기전달식을 시작으로 격려사, 선수 대표 선서 순으로 진행되었으며, 참석자 모두가 하나 된 마음으로 창원특례시 선수단의 선전을 다짐했다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 "대회에 참가하는 선수 여러분은 이미 창원을 대표하는 자랑스러운 주인공"이라며 "부상 없이, 후회 없이 그동안 준비해 온 모든 것을 마음껏 펼치고 돌아와 주길 바란다"고 밝혔다.

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한편, 제65회 경상남도민체육대회는 오는 17일부터 4월 20일까지 함안군과 창녕군 일원에서 열리며, 창원특례시는 사격, 육상, 검도, 테니스 등 총 36개 종목에 걸쳐 1050명의 역대 최대 규모의 선수단이 참가해 전 종목 상위권 입상을 목표로 하고 있다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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