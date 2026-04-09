여신금융협회가 첨단전략산업 육성과 민간 벤처투자 활성화를 위해 신기술금융사(GP)와 주요 기관투자자(LP) 간 간담회를 9일 개최했다.

여신금융협회가 9일 개최한 '2026년 신기술금융업권 GP·LP 간담회' 참가자들이 기념 사진을 촬영하고 있다. 여신금융협회 AD 원본보기 아이콘

이날 개최된 '2026년 신기술금융업권 GP·LP 간담회'에는 정책·민간출자기관 30곳과 신기술금융사 40곳이 참여했다.

출자기관들과 신기술금융사 관계자들은 첨단전략산업 육성을 위한 민간 모험자본 공급 강화 방안과 벤처투자 촉진을 위한 협력방안 등을 논의했다.

손영채 금융위원회 국민성장펀드 추진단장은 "국민성장펀드를 통해 직접투자와 간접투자 방식을 합해 매년 10조원 규모의 신규 자금이 투입될 예정"이라며 "유망한 기술을 가진 기업이 소위 '죽음의 계곡'에서 절망하지 않도록 효과적인 지원 방안을 모색할 것"이라고 밝혔다.

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협회는 민간 벤처투자 활성화에 기여한 우수 기관투자자 5곳(IBK기업은행·신한은행·메리츠증권·신한캐피탈·한국성장금융투자운용)에 협회장 표창을 전달했다. 정완규 여신금융협회 회장은 "첨단전략산업 육성에 신기술금융사와 기관투자자의 유기적인 협력이 필수적"이라며 "앞으로도 GP와 LP 간 교류의 장을 지속 마련해 상호 협력을 강화할 것"이라고 말했다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



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