문체부·관광공사, 4월 한 달간 오사카·도쿄·후쿠오카 순회

설명회·상담회·소비자 축제…일본 방한 수요 공략

문화체육관광부와 한국관광공사는 9일부터 30일까지 일본 오사카, 도쿄, 후쿠오카 3개 도시에서 '케이(K)-관광 로드쇼'를 연다고 9일 밝혔다.

문화체육관광부와 한국관광공사는 9일부터 30일까지 일본 오사카, 도쿄, 후쿠오카 3개 도시에서 '케이(K)-관광 로드쇼'를 연다고 9일 밝혔다. AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 지난해 일본 방한객이 365만명으로 역대 최대를 기록한 데 이어 올해도 증가세가 이어지는 가운데 일본 황금연휴 수요를 겨냥해 마련됐다.

일본은 방한 외래객 비중 약 20%를 차지하는 주요 시장이다. 올해 2월까지 일본 방한객은 45만8186명으로 지난해 같은 기간보다 14.8% 늘었다. 문체부와 관광공사는 '오늘 갈까? 한국!'을 슬로건으로 내걸고 일본에서 부담 없이 오갈 수 있는 여행지로서의 한국 이미지를 부각할 계획이다.

로드쇼는 9일 오사카에서 한국관광 설명회와 비즈니스 상담회, 한일 관광교류의 밤 행사로 시작한다. 여행·항공·호텔 등 한일 관광업계 관계자 170여명이 참석해 지역관광 정보를 공유하고 사업 기회를 모색한다.

10일 도쿄에서는 설명회와 강연회, 상담회, 교류 행사가 이어진다. 강연회에는 일본 여행 콘텐츠 창작자와 여행사, 한국 관광 창업초기기업 관계자 등이 참석해 최근 한국 여행 흐름을 공유한다.

11일과 12일에는 도쿄 롯폰기힐즈 아레나에서 소비자 대상 '오늘 갈까? 한국! 여행 축제'를 연다. 주최 측은 이틀간 3만여명이 찾을 것으로 보고 있다. 행사장에서는 한식과 뷰티 등 케이컬처 체험 공간을 운영하고, 가수 성시경 등이 출연하는 이야기쇼도 진행한다.

30일 후쿠오카에서는 배우 황민현이 참여하는 '한국관광 이야기쇼'와 함께 한식, 치유관광, 항공·여행상품 홍보 부스를 운영한다.

이번 행사에는 한국 12개 광역지자체를 포함해 한국 측 65개 기관·기업, 일본 측 63개 기관·기업이 참여한다. 문체부는 일본 방한객의 재방문률이 76%로 높은 반면 서울 집중도가 82%에 달하는 점을 고려해 지역관광 홍보를 강화한다는 방침이다. 후쿠오카에서는 김대현 문체부 제2차관이 일본 여행업계와 방한객 유치 협력 방안을 논의하고 현장을 점검할 예정이다.

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김대현 제2차관은 "지난해 일본 방한객이 역대 최다를 기록한 만큼 올해는 더욱 많은 일본 관광객을 유치하도록 최선을 다하겠다"며 "일본의 황금연휴 여행 수요를 겨냥한 이번 '케이-관광 로드쇼'가 그 신호탄이 될 것"이라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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