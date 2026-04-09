경상남도발달장애인지원센터

장애인들에게 지속적 교육 지원



BNK경남은행이 지역 장애인들에게 지속해서 금융교육을 지원하며 '포용금융'을 적극적으로 실천하고 있다.

BNK경남은행은 지역 발달장애인의 금융 이해도 향상과 금융 피해 예방을 위해 경상남도발달장애인지원센터와 '금융교육 지원 업무협약'을 체결했다고 9일 밝혔다.

금융교육 지원 업무협약. AD 원본보기 아이콘

업무협약에 따라 두 기관은 발달장애인의 인지 특성을 고려한 '체험형 금융교육 프로그램'을 공동으로 추진한다.

체험형 금융교육 프로그램은 발달장애인들이 금융을 쉽게 이해할 수 있도록 △소득 및 소비 △저축 및 투자 △금융사기예방 등 체험 활동으로 나눠 실시된다.

BNK경남은행은 금융교육 전문가를 경상남도발달장애인지원센터 소속 5곳에 파견해 센터 이용 장애인들에게 금융교육을 지원한다.

경상남도발달장애인지원센터는 참여기관 수요조사를 통해 교육 대상 기관을 선정하고 교육 운영을 담당한다.

BNK경남은행 김경옥 상무는 "포용금융 실천의 일환으로 지역 장애인들을 위한 맞춤형 금융교육 프로그램을 개발하게 됐다. 금융교육 개발에서 끝나는 것이 아니라 지속적인 운영을 통해 장애인들의 경제적 자립과 사회 참여 확대 등을 지원할 예정이다. 앞으로도 BNK경남은행은 금융 취약계층을 위한 사회공헌활동을 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.

경상남도발달장애인지원센터 관계자는 "발달장애인은 금융정보 접근 기회가 제한되는 경우가 많아 맞춤형 금융교육의 필요성이 크다. 이번 협력을 통해 발달장애인의 금융 이해 역량을 높이고 지역사회 내 자립 역량 강화에도 도움이 되기를 기대한다"고 전했다.

AD

한편 BNK경남은행은 경상남도발달장애인지원센터에 앞서 지난달 경상남도장애인가족지원센터와도 '금융교육 지원 업무협약'을 맺고 금융교육을 지원하고 있다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>