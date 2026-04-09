연구개발특구진흥재단(특구재단)이 특구기업의 글로벌 실증을 확대 지원한다. 국내외 대기업과 협업해 기업의 기술력을 해외 현지에서 검증, 글로벌 시장 진출 및 사업화를 돕는 게 골자다.

'딥테크 글로벌 오픈이노베이션 써밋' 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. 연구개발특구진흥재단 AD 원본보기 아이콘

특구재단은 9일 서울드림플러스 강남에서 '딥테크 글로벌 오픈이노베이션 써밋'을 열었다고 밝혔다. 써밋은 '협력거점 기반 글로벌 현지 실증(PoC) 지원 사업'의 일환으로 기획됐다.

행사에는 구글(Google), 아마존 웹 서비스(AWS) 등 글로벌 빅테크 기업과 핀칸티에리(Fincantieri), KT, LG, SK에코플랜트 등 산업 분야별 국내외 대기업 12개사가 참여했다.

1대 1 비즈니스 미팅도 진행했다. 글로벌 수요처의 사전 기술 수요를 파악해 인공지능(AI) 및 ICT 분야 우수 특구기업 20개사와 만남을 주선한 것이다.

미팅에 앞서 오전 세션에서는 박재현 탭(TAP) 대표의 'K-오픈이노베이션 전략' 특강과 미국 진출 선배 기업의 사례 발표 등을 진행해 특구기업이 글로벌 현지 기술 검증에 필요한 실무 전략을 수립하는 데 필요한 정보를 제공했다.

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정희권 특구재단 이사장은 "기술 기반 기업이 성장하기 위해선 글로벌 시장 진출이 중요하고, 기업별 경쟁력 역시 세계무대에서 증명돼야 한다"며 "특구재단은 글로벌 빅테크와의 협력을 동력으로 특구가 글로벌 기술사업화의 거점이 될 수 있도록 현지 파트너십을 실효성 있게 확장해 나가겠다"고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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